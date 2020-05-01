В России

вчера, 23:20

Шестая лаборатория для тестирования на COVID-19 начала работать в Кемеровской области

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#коронавирус
Шестая лаборатория для тестирования на COVID-19 начала работать в Кемеровской области

Оперативный штаб по коронавирусу в Кузбассе заявил об открытии очередной лаборатории по выявлению заболевания.

Новая лаборатория открыта на базе Междуреченской городской больницы и уже приступила к работе, сообщается Telegram-канале оперативного штаба по коронавирусу в Кемеровской области, сообщает VSE42.RU.

В лаборатории работают три врача и два фельдшера, которые уже прошли инструктаж и имеют необходимую квалификацию.

За одну рабочую смену лаборатория исследует около 70 проб.
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#коронавирус

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