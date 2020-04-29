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вчера, 16:48
Минздрав предупредил об угрозе поражения мозга коронавирусом
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Коронавирус нового типа может поразить головной мозг
Новый коронавирус может привести к поражению головного мозга и центральной нервной системы (ЦНС), распространяясь в организме человека. Об этом предупредил Минздрав в рекомендациях по лечению инфекции, они опубликованы на сайте министерства.
В документе сказано, что изменение обоняния на ранней стадии заболевания может свидетельствовать как о поражении ЦНС, так и об отеке слизистой оболочки носоглотки, передает Лента.ру.
Как пояснили в Минздраве, вирус обычно попадает в организм через верхние дыхательные пути, желудок и кишечник. Основной и «быстро достижимой мишенью» COVID-19 являются клетки легких, что приводит к развитию пневмонии, рассказали в министерстве. «С целью профилактики отека головного мозга и отека легких пациентам целесообразно проводить инфузионную терапию на фоне форсированного диуреза»,— уточняется в рекомендациях.
При этом отмечается, что многие детали происхождения и развития болезни еще подлежат дальнейшему изучению.
В документе сказано, что изменение обоняния на ранней стадии заболевания может свидетельствовать как о поражении ЦНС, так и об отеке слизистой оболочки носоглотки, передает Лента.ру.
Как пояснили в Минздраве, вирус обычно попадает в организм через верхние дыхательные пути, желудок и кишечник. Основной и «быстро достижимой мишенью» COVID-19 являются клетки легких, что приводит к развитию пневмонии, рассказали в министерстве. «С целью профилактики отека головного мозга и отека легких пациентам целесообразно проводить инфузионную терапию на фоне форсированного диуреза»,— уточняется в рекомендациях.
При этом отмечается, что многие детали происхождения и развития болезни еще подлежат дальнейшему изучению.
1 611
Гы