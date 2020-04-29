58-летний житель Грязинского района отомстил односельчанину за побои тремя ножевыми ударами

Грязинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Липецкой области завершено расследование уголовного дела 58-летнего местного жителя, обвиняемого убийстве 52-летнего знакомого.



Следствием установлено, что в ночь на 12 марта 2020 года обвиняемый в компании с 52-летним потерпевшим распивал спиртные напитки в гостях у общего знакомо в частном доме села Двуречки Грязинского района. Пьяные гости поссорились: 52-летний мужчина нанес оппоненту несколько ударов кулаком по лицу. Побитый мужчина ушел домой, а ночью решил отомстить и вернулся к месту застолья с ножом. Разбудив 52-летнего мужчину он нанес ему ножом три удара в грудь.



От полученных ранений потерпевший скончался. Обвиняемый с места преступления скрылся. В правоохранительные органы о произошедшем сообщил хозяин дома, который обнаружил убитого гостя.



- На время предварительного следствия обвиняемый был заключен под стражу. Вину в совершении преступления он признал, подтвердив свои показания при их проверке на месте происшествия. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в основе которой показания свидетелей, результаты следственных действий и судебных экспертиз. В ближайшее время материалы уголовного дела буду направлены прокурору для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд, - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области.



Обвиняемому в убийстве грозит до 15 лет лишения свободы.

