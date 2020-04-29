Происшествия

вчера, 16:15

58-летний житель Грязинского района отомстил односельчанину за побои тремя ножевыми ударами

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#убийство
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58-летний житель Грязинского района отомстил односельчанину за побои тремя ножевыми ударами

Грязинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Липецкой области завершено расследование уголовного дела 58-летнего местного жителя, обвиняемого убийстве 52-летнего знакомого. 

Следствием установлено, что в ночь на 12 марта 2020 года обвиняемый в компании с 52-летним потерпевшим распивал спиртные напитки в гостях у общего знакомо в частном доме села Двуречки Грязинского района. Пьяные гости поссорились:  52-летний мужчина нанес оппоненту несколько ударов кулаком по лицу. Побитый мужчина ушел домой, а ночью решил отомстить и вернулся к месту застолья с ножом. Разбудив 52-летнего мужчину он нанес ему ножом три удара в грудь.

От полученных ранений потерпевший скончался. Обвиняемый с места преступления скрылся. В правоохранительные органы о произошедшем сообщил хозяин дома, который обнаружил убитого гостя.

- На время предварительного следствия обвиняемый был заключен под стражу. Вину в совершении преступления он признал, подтвердив свои показания при их проверке на месте происшествия. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в основе которой показания свидетелей, результаты следственных действий и судебных экспертиз. В ближайшее время материалы уголовного дела буду направлены прокурору для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд, - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области.

Обвиняемому в убийстве грозит до 15 лет лишения свободы.
10 3821
#убийство
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Комментарии (10)

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Ольга

вчера, 23:02
Максимум 8 лет, (у меня папу убили 7 лет назад) убийце всего 8 лет дали), а он еще СУКА на УДО подает.....
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Эпитафия

вчера, 22:49
Не бойся ложки, бойся вилки.. Один удар четыре дырки
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Двуречки

вчера, 20:08
Те герои, их 5 человек было, были людьми , с большой буквы. Их повыбили всех. А выжило самое мерзкое, утробное колхозное быдло. Кто то социализировался, большим начальником стал. А остальные живут в селе.
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Наверно

вчера, 18:39
всякое бывает, в пипецке не лучше
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всякое бывает

вчера, 18:28
В Двуречках упертое бычье живет.Пьяни тоже полно,по ночам на машинах гоняют.
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молодой тупняк

вчера, 18:10
Как всё быстро и легко раскрыто! А как деньги стырят бюджетные, так годами следствие идёт, вроде и приговор выносят обвинительный, но пока чинуша был под следствием, срок его наказания уже истёк, и даже он получается просидел больше чем назначил суд, а за это он требует компенсацию от гос-ва, СЛАВЬСЯ СТРАНА, МЫ ГОРДИМСЯ ТОБОЙ!
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Оля

вчера, 17:31
нквд, зря вы так.Хорошее и спокойное село.
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Все правильно

вчера, 16:50
Нельзя пожилых бить, их надо уважать.
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нквд

вчера, 16:31
с, Двуречки родина 5 героев Советского Союза , туда после революции ,отчаяных людей ссылали,на любой дом укажите , там были или есть арестанты, обиду не прощают
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Арамис

вчера, 16:29
Грозит до 15, дадут 7
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