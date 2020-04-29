вчера, 16:15
58-летний житель Грязинского района отомстил односельчанину за побои тремя ножевыми ударами
Грязинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Липецкой области завершено расследование уголовного дела 58-летнего местного жителя, обвиняемого убийстве 52-летнего знакомого.
От полученных ранений потерпевший скончался. Обвиняемый с места преступления скрылся. В правоохранительные органы о произошедшем сообщил хозяин дома, который обнаружил убитого гостя.
- На время предварительного следствия обвиняемый был заключен под стражу. Вину в совершении преступления он признал, подтвердив свои показания при их проверке на месте происшествия. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в основе которой показания свидетелей, результаты следственных действий и судебных экспертиз. В ближайшее время материалы уголовного дела буду направлены прокурору для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд, - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области.
Обвиняемому в убийстве грозит до 15 лет лишения свободы.
Ольга
Эпитафия
Двуречки
Наверно
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Оля
Все правильно
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Арамис