В Липецкой области небольшой дождь и до +14

24 апреля Липецкая область останется в тылу атлантического циклона – местами пройдут небольшие осадки. 25 и 26 апреля к региону приблизится очередной циклон с запада, который принесет дожди различной интенсивности.

Температура воздуха будет повышаться. Среднесуточные температуры воздуха составят: 24 апреля – 5-8 градусов тепла, что на 2-4 градуса ниже нормы, 25 и 26 апреля – 9-11 градусов тепла, что в пределах нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 24 апреля в Липецкой области облачно с прояснениями, местами небольшой дождь, ночью с мокрым снегом. Ветер западный, 7-12 м/сек. Температура ночью составит от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем будет от 9 до 14 градусов тепла.

В Липецке облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура ночью составит от 1 градуса мороза до 1 градуса тепла, днем ожидается от 12 до 14 градусов тепла.

День 24 апреля стал самым теплым в Липецке в 1950 году, тогда в городе было +28 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1959 году – 4 градуса мороза.