59 минут назад
В Липецкой области небольшой дождь и до +14
24 апреля Липецкая область останется в тылу атлантического циклона – местами пройдут небольшие осадки. 25 и 26 апреля к региону приблизится очередной циклон с запада, который принесет дожди различной интенсивности.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 24 апреля в Липецкой области облачно с прояснениями, местами небольшой дождь, ночью с мокрым снегом. Ветер западный, 7-12 м/сек. Температура ночью составит от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем будет от 9 до 14 градусов тепла.
В Липецке облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура ночью составит от 1 градуса мороза до 1 градуса тепла, днем ожидается от 12 до 14 градусов тепла.
День 24 апреля стал самым теплым в Липецке в 1950 году, тогда в городе было +28 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1959 году – 4 градуса мороза.
ЗЛЮЧКА
111
111
Тест3
Тест2
Тест