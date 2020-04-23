Общество

сегодня, 14:10

Режим самоизоляции в Липецкой области будет ослаблен

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#самоизоляция #коронавирус
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Режим самоизоляции в Липецкой области будет ослаблен

Сегодня на очередном заседании оперативного штаба по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции губернатор Игорь Артамонов сообщил о постепенном ослаблении режима самоизоляции. 

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Глава региона Игорь Артамонов сообщил членам штаба, что местных очагов заражения COVID-19 нет. Все случаи болезни в регион привезли или туристы из-за границы, или учащиеся и работающие в Москве и Санкт-Петербурге липчане, или родственники липчан. Все остальные заболевшие находились с ними в контакте. Санитарным врачам не известны случаи заражения коронавирусом в магазинах и в транспорте. 

- Настало время для послабления режима  самоизоляции. Можно, думаю, открыть непродовольственные магазины, но общепит будет по-прежнему закрыт. Спорт и прогулки на улице по-прежнему запрещены. Родители могут гулять с детьми, но массовые сборы людей запрещены. В любой момент мы должны быть готовы закрутить гайки обратно, - сказал губернатор. 

Игорь Артамонов ещё раз обратил внимание на необходимость соблюдения самоизоляции неработающим населением. По-прежнему в силе остаются правила выхода в магазины или проезда на транспорте в масках. Именно жёсткие меры самоизоляции не позволили развиться ситуации с заболеваемостью коронавирусом по критическому для системы здравоохранения ситуации. 

Руководитель областного управления Роспотребнадзора Владимир  Бондарев сообщил о ежедневном приросте заболевания коронавирусом в 20-25 человек. Главный санитарный врач региона был не против постепенного открытия промышленных, строительных и коммерческих предприятий, но призвал пока не открывать движение транспорта по садоводческим маршрутам. Иначе можно получить проблему вспышки заболеваемости среди пенсионеров, что было бы новым вызовом для сферы медицины.

Вице-губернатор Дмитрий Аверов призвал уже сегодня ввести уведомительный порядок возобновления работы предприятиями малого и среднего бизнеса. Его поддержала глава Липецка Евгения Уваркина. Всё члены оперативного штаба пришли к единому мнению, что возобновление работы предприятий должно сопровождаться жёсткими мерами контроля. Рейды правоохранительных и контролирующих органов продолжатся, нарушителей правил самоизоляции будут штрафовать. 

Глава региона согласился с мнением Владимира Бондарева о закрытии садоводческих маршрутов до 9 мая. После майских праздников к этому вопросу можно будет вернуться снова. 

- Мы не готовы потерять экономику. Людей надо вводить на работу. Соответствующие изменения режима самоизоляции будут введены мной с понедельника, - подытожил работу штаба Игорь Артамонов.
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#самоизоляция #коронавирус
21

Комментарии (124)

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Mikl

36 секунд назад
Я нашел способ контроля за нарушителями режима изоляции. Прочитал книжки про Советскую власть и понял-дружинники-вот способ контроля за короновирусом. Полиция уже выдохлась работать без выходных два месяца, да еще из-за отсутствия денег у народа привело к кражам, а это тоже нужны силы полиции и надеть волонтерам синие повязки на рукава с надписью Дружинник даст право проверять документы у прохожих. Ведь права пословица-все новое это давно забытое старое.
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Липчанин

1 минуту назад
а липецкий горсовет будет работать?
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Нардеп

4 минуты назад
а ларчик просто открывался оказывается не ЗДОРОВЬЕМ Липчан озабочены руководители а............ - Мы не готовы потерять экономику. Людей надо вводить на работу. Соответствующие изменения режима самоизоляции будут введены мной с понедельника, - подытожил работу штаба Игорь Артамонов.
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Слон

9 минут назад
гоша, А вот лично сказать это хоть кому то из тех кто проявил такие желания слабо???
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Вован настоящий.

9 минут назад
конь, вот на кладбище как раз и можно, только через инфекционную больницу. Минуя её, нельзя, Уваркина не разрешает.
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гоша

10 минут назад
на * дома катайтесь
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Л

11 минут назад
АЛЕКСАНДР, маски есть, по 30 руб., Многоразовые, марлевые. Сегодня видела в аптеке.
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Дульсинея

11 минут назад
Садоводческие маршруты не открывают из экономии, они полностью на бюджете, т к ездят пенсионеры бесплатно. Ведь другие маршруты не закрывают. А то, что пенсионеры не смогут вырастить к столу овощи и внукам ягоды-на это им наплевать. Китайско турецкое привезут
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123

12 минут назад
Липчанин, а щас еще они онлайн тренировки проводят, чтоб их не забыли) Заниматься порнографией, которую многие выкладывают в соц сетях не для меня. Отжиматься от дивана, от пола, заниматься с резинками это для девушек и для физкультурников. Большие мышцы надо поддерживать хоть мало мальски тяжёлыми весами и базовыми упражнениями.
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гоша

12 минут назад
кому что блин.кому то на работу надо реально дома есть не чего,а идиотам на велосипеде покататься хочется и побегать.да катайтесь и бегайте на хрен вы нужны кому вас дебилов штрафовать.
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