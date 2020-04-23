сегодня, 14:10
Режим самоизоляции в Липецкой области будет ослаблен
Сегодня на очередном заседании оперативного штаба по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции губернатор Игорь Артамонов сообщил о постепенном ослаблении режима самоизоляции.
- Настало время для послабления режима самоизоляции. Можно, думаю, открыть непродовольственные магазины, но общепит будет по-прежнему закрыт. Спорт и прогулки на улице по-прежнему запрещены. Родители могут гулять с детьми, но массовые сборы людей запрещены. В любой момент мы должны быть готовы закрутить гайки обратно, - сказал губернатор.
Игорь Артамонов ещё раз обратил внимание на необходимость соблюдения самоизоляции неработающим населением. По-прежнему в силе остаются правила выхода в магазины или проезда на транспорте в масках. Именно жёсткие меры самоизоляции не позволили развиться ситуации с заболеваемостью коронавирусом по критическому для системы здравоохранения ситуации.
Руководитель областного управления Роспотребнадзора Владимир Бондарев сообщил о ежедневном приросте заболевания коронавирусом в 20-25 человек. Главный санитарный врач региона был не против постепенного открытия промышленных, строительных и коммерческих предприятий, но призвал пока не открывать движение транспорта по садоводческим маршрутам. Иначе можно получить проблему вспышки заболеваемости среди пенсионеров, что было бы новым вызовом для сферы медицины.
Вице-губернатор Дмитрий Аверов призвал уже сегодня ввести уведомительный порядок возобновления работы предприятиями малого и среднего бизнеса. Его поддержала глава Липецка Евгения Уваркина. Всё члены оперативного штаба пришли к единому мнению, что возобновление работы предприятий должно сопровождаться жёсткими мерами контроля. Рейды правоохранительных и контролирующих органов продолжатся, нарушителей правил самоизоляции будут штрафовать.
Глава региона согласился с мнением Владимира Бондарева о закрытии садоводческих маршрутов до 9 мая. После майских праздников к этому вопросу можно будет вернуться снова.
- Мы не готовы потерять экономику. Людей надо вводить на работу. Соответствующие изменения режима самоизоляции будут введены мной с понедельника, - подытожил работу штаба Игорь Артамонов.
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