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Китайская вакцина от коронавируса прошла испытания на обезьянах

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Китайская вакцина от коронавируса прошла испытания на обезьянах

Китайские ученые провели первые испытания инактивированной вакцины от COVID-19

Медики из Китая провели первые испытания инактивированной вакцины от коронавирусной инфекции на мышах, крысах и обезьянах. Ученые успешно заставили организм всех подопытных животных вырабатывать антитела, которые могут нейтрализовать разные штаммы SARS-CoV-2, сообщает ТАСС.

"Мы организовали пилотное производство очищенной инактивированной вакцины PiCoVacc, которая заставила организм мышей, крыс и приматов вырабатывать антитела, способные нейтрализовать как минимум десять разных штаммов вируса SARS-CoV-2. Малые и большие дозы этой вакцины частично или полностью защитили макак от заражения COVID-19", – пишут исследователи.

Как показали испытания, животные могут вырабатывать антитела, которые нейтрализуют разные штаммы SARS-CoV-2. Предполагается, что в ближайшее время вакцину протестируют на людях.

Ранее главный научный советник правительства Великобритании Патрик Вэлланс предупредил, что безопасная и эффективная вакцина от коронавирусной инфекции появится нескоро.
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