В России

26 минут назад

Греф выступил против раздачи денег всем россиянам

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Греф выступил против раздачи денег всем россиянам

Глава Сбербанка Герман Греф считает, что нужно помочь лишь нескольким наиболее пострадавшим отраслям

Раздавать деньги населению в России нет возможности, а также необходимых инструментов, как у Соединенных Штатов, считает глава Сбербанка Герман Греф.

Глава Сбербанка считает, что нужно помочь нескольким наиболее пострадавшим отраслям. Он оценил в 10% ВВП необходимый объем поддержки экономики России в условиях пандемии коронавируса COVID-19. По словам господина Грефа, Сбербанк ожидает пика заболеваемости с 5 по 10 мая, передает Коммерсант.

«Я считаю, что мы до 10% ВВП можем потратить на преодоление кризиса, на помощь людям. Не то, что называется "вертолетные деньги", чтоб помогать всем. Но помочь тем людям, которые попали в сложную ситуацию, помочь тем компаниям — тем самым 11 отраслям, которые попали в сложную ситуацию из-за этого кризиса», — заключил Греф.
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Комментарии (1)

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Петр

4 минуты назад
Как я понимаю, есть инструменты только для воровства
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