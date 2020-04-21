В России
26 минут назад
Греф выступил против раздачи денег всем россиянам
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Глава Сбербанка Герман Греф считает, что нужно помочь лишь нескольким наиболее пострадавшим отраслям
Раздавать деньги населению в России нет возможности, а также необходимых инструментов, как у Соединенных Штатов, считает глава Сбербанка Герман Греф.
Глава Сбербанка считает, что нужно помочь нескольким наиболее пострадавшим отраслям. Он оценил в 10% ВВП необходимый объем поддержки экономики России в условиях пандемии коронавируса COVID-19. По словам господина Грефа, Сбербанк ожидает пика заболеваемости с 5 по 10 мая, передает Коммерсант.
«Я считаю, что мы до 10% ВВП можем потратить на преодоление кризиса, на помощь людям. Не то, что называется "вертолетные деньги", чтоб помогать всем. Но помочь тем людям, которые попали в сложную ситуацию, помочь тем компаниям — тем самым 11 отраслям, которые попали в сложную ситуацию из-за этого кризиса», — заключил Греф.
Глава Сбербанка считает, что нужно помочь нескольким наиболее пострадавшим отраслям. Он оценил в 10% ВВП необходимый объем поддержки экономики России в условиях пандемии коронавируса COVID-19. По словам господина Грефа, Сбербанк ожидает пика заболеваемости с 5 по 10 мая, передает Коммерсант.
«Я считаю, что мы до 10% ВВП можем потратить на преодоление кризиса, на помощь людям. Не то, что называется "вертолетные деньги", чтоб помогать всем. Но помочь тем людям, которые попали в сложную ситуацию, помочь тем компаниям — тем самым 11 отраслям, которые попали в сложную ситуацию из-за этого кризиса», — заключил Греф.
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Петр