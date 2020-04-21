Общество

31 минуту назад

«Коронавирусные каникулы» сократят траты бюджета Липецка на благоустройство на 70 миллионов рублей

14 801
#коронавирус #бюджет
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«Коронавирусные каникулы» сократят траты бюджета Липецка на благоустройство на 70 миллионов рублей

Однако глава города смотрит в будущее с оптимизмом.

Губернатор Игорь Артамонов заявил в интервью ГТРК, что областной бюджет из-за ограничительных мероприятий на время эпидемии коронавирусной инфекции недосчитается 10 миллиардов рублей минимум. «Возможно, денег будет хватать только на зарплату бюджетникам и на те социальные обязательства, которые у нас есть», - заявил глава региона.

А во что выльются «коронавирусные каникулы» Липецку? На вопрос GOROD48 ответила глава города Евгения Уваркина.

- Действительно, ситуация складывается непростая. И если в аграрных районах, где основу экономики составляют предприятия АПК, прогноз более оптимистичный, ведь компании продолжают работать, платят зарплаты и налоги, то в городах все гораздо серьезнее. Мы понимаем, что сегодня необходимо поддерживать бизнес - поэтому вводим налоговые каникулы, даем преференции по аренде. Но при этом осознаем, что это негативно скажется на бюджете. Ведь доходы муниципалитета падают. Также сократились поступления от коммерческой деятельности муниципальных учреждений. Закрыты бассейны, спорткомплексы, учреждения культуры. Раньше средства от их работы шли, в том числе, на выплату зарплат, оплату услуг ЖКХ. Теперь эти траты легли дополнительной нагрузкой на бюджет.

Как это скажется на проектах по развитию города? Очень надеюсь, что незначительно. Да, финансирование областных программ сокращается. Кроме того, мы уже убрали 70 миллионов, которые планировали потратить на реализацию муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды». Но при этом 200 миллионов рублей, выделенных из федерального бюджета, в этой программе остались. Мы продолжим благоустройство города. В этом году будут отремонтированы дороги, которые вошли в нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Не прекратится строительство учреждений образования: школ и детсадов. Постараемся сделать все, чтобы все работы в рамках федеральных программ были выполнены в полном объеме, - сказала глава Липецка.
14 801
#коронавирус #бюджет
1

Комментарии (15)

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Мамуля

3 секунды назад
Жуть.. а что будет, когда мы "победим коронавирус"? Как мы будем жить без него? Какой будет повод, чтоб набить карманы?
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Липчане

2 минуты назад
Артамонов и Уваркина. Может пришло время вернуть населению то, что вы годами воровали из бюджета государства? Ваши неправедные доходы, полученные путём коррупционных схем и открытого воровства, верните государству. Верните, собирайте манатки и упи....те из нашей области. Липчане вас презирают и ненавидят.
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Пилить больше нечего

5 минут назад
Уваркина может писать по собственному,больше не придеться бегать по паркам шараепиться,а на другое она не способна.Финита ля комедия!
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Имя

9 минут назад
В Сбербанке лысый наворовал - теперь пусть помогает бюджету области.
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Яна

10 минут назад
"Безопасные и качественные дороги" говорите...в прошлом году была масштабная реконструкция дороги по ул. ИЛЬИЧА и что в итоге имеем: ямы на повороте с ул. Ленинградская, дорогу узкую, весь снег с солью был на газонах. Экологи, неужели это не повлияет на почву? И деревца, которые по морозу посадили, стоят сухие без почек. Вот и оптимизация.
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Эх

11 минут назад
Главное зелёный остров!!!
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1

12 минут назад
Так и будет, работы и так в городе не было. И кто виноват, что остальные работали продавцами-охранниками-водителями?
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Время такое

14 минут назад
Глупо мерить бюджет в рублях. Сегодня для расчёта благ годится валюта или продовольствие.
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Олег

16 минут назад
Удивительно! Храмы закрыли и вирус стал расти еще больше! Бoрдели надо закрыть! Но коррумпированные менты kpышуют пpocтитуток! А ведь шлюxи могут переносить вирус. Кажется кому то плевать на указ президента Путина бороться с заразой. Да потому что и приятно и прибыльно. Теневая экономика прoституции приносит 200 млард в месяц. Сутенеры и пpocтитутки за 10 лет своровали у нас более 20 триллионов. А ведь часть денег могла уйти на детсадики, школы, больницы, парки, дороги, социальную помощь. Если конфисковать имущество всех коррупционеров сутенеров и пpocтитуток то выйдет более на новую денежную подушку для поддержки в тяжелое время. Куда только президент и губернаторы смотрят? Или все показуха? Храмы закрыты! Тогда надо закрыть и бoрдели! Но Роспотребнадзор подтвердил по телефону что шарашкина контора. Менты ответили мол а где бoрдели не видим. А минздрав якобы все меры приняты. пpocтитуток что дезинфицируют? Неужели власть kpышует бoрдели? Нафиг тогда голосовать за поправки к конституци
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Инквизитор

19 минут назад
Кто же от себя кусок оторвёт, от чужого да, но не от своего пирога.
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