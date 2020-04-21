«Коронавирусные каникулы» сократят траты бюджета Липецка на благоустройство на 70 миллионов рублей

Однако глава города смотрит в будущее с оптимизмом.

Губернатор Игорь Артамонов заявил в интервью ГТРК, что областной бюджет из-за ограничительных мероприятий на время эпидемии коронавирусной инфекции недосчитается 10 миллиардов рублей минимум. «Возможно, денег будет хватать только на зарплату бюджетникам и на те социальные обязательства, которые у нас есть», - заявил глава региона.



А во что выльются «коронавирусные каникулы» Липецку? На вопрос GOROD48 ответила глава города Евгения Уваркина.



- Действительно, ситуация складывается непростая. И если в аграрных районах, где основу экономики составляют предприятия АПК, прогноз более оптимистичный, ведь компании продолжают работать, платят зарплаты и налоги, то в городах все гораздо серьезнее. Мы понимаем, что сегодня необходимо поддерживать бизнес - поэтому вводим налоговые каникулы, даем преференции по аренде. Но при этом осознаем, что это негативно скажется на бюджете. Ведь доходы муниципалитета падают. Также сократились поступления от коммерческой деятельности муниципальных учреждений. Закрыты бассейны, спорткомплексы, учреждения культуры. Раньше средства от их работы шли, в том числе, на выплату зарплат, оплату услуг ЖКХ. Теперь эти траты легли дополнительной нагрузкой на бюджет.



Как это скажется на проектах по развитию города? Очень надеюсь, что незначительно. Да, финансирование областных программ сокращается. Кроме того, мы уже убрали 70 миллионов, которые планировали потратить на реализацию муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды». Но при этом 200 миллионов рублей, выделенных из федерального бюджета, в этой программе остались. Мы продолжим благоустройство города. В этом году будут отремонтированы дороги, которые вошли в нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Не прекратится строительство учреждений образования: школ и детсадов. Постараемся сделать все, чтобы все работы в рамках федеральных программ были выполнены в полном объеме, - сказала глава Липецка.