В России
52 минуты назад
Во Владикавказе протестуют против режима самоизоляции
Жители устроили несанкционированный митинг
Жители Владикавказа, недовольные введенным режимом самоизоляции, устроили несанкционированный митинг. У дома правительства республики собрались около 1,5 тыс. человек, к которым вышел глава региона Вячеслав Битаров. Однако разговор у них не сложился, господина Битарова освистали.
Митинг «неверующих в коронавирус» нельзя назвать стихийным: около месяца назад его назначил бывший оперный певец, ныне общественный деятель Вадим Чельдиев, сообщает Коммерсант. С момента введения карантинных ограничений он в своем Telegram-канале призывал читателей не верить в «мировой заговор» и требовал «правды», обвиняя врачей, работающих в «грязных» зонах больниц, в сговоре с правительством и желании заработать.
Также Чельдиев заявлял о незаконности существования РФ как государства и утверждал, что он гражданин СССР. За два дня до назначенного им «народного схода» в отношении Вадима Чельдиева было возбуждено уголовное дело по фактам ложных сообщений об эпидемиологической обстановке, и он был объявлен в федеральный розыск.
К трем часам у полиции и Росгвардии по периметру площади было достаточно сил для разгона митинга, но после ухода господина Битарова к собравшимся продолжали выходить чиновники и депутаты. На подходе к площади Свободы полицейские задержали несколько человек — в основном тех, кто вел прямые трансляции, но, по словам сотрудников МВД, сегодня же они будут отпущены.
По данным на 20 апреля, в Северной Осетии 145 подтвержденных случаев заражения, два человека умерли.
Митинг «неверующих в коронавирус» нельзя назвать стихийным: около месяца назад его назначил бывший оперный певец, ныне общественный деятель Вадим Чельдиев, сообщает Коммерсант. С момента введения карантинных ограничений он в своем Telegram-канале призывал читателей не верить в «мировой заговор» и требовал «правды», обвиняя врачей, работающих в «грязных» зонах больниц, в сговоре с правительством и желании заработать.
Также Чельдиев заявлял о незаконности существования РФ как государства и утверждал, что он гражданин СССР. За два дня до назначенного им «народного схода» в отношении Вадима Чельдиева было возбуждено уголовное дело по фактам ложных сообщений об эпидемиологической обстановке, и он был объявлен в федеральный розыск.
К трем часам у полиции и Росгвардии по периметру площади было достаточно сил для разгона митинга, но после ухода господина Битарова к собравшимся продолжали выходить чиновники и депутаты. На подходе к площади Свободы полицейские задержали несколько человек — в основном тех, кто вел прямые трансляции, но, по словам сотрудников МВД, сегодня же они будут отпущены.
По данным на 20 апреля, в Северной Осетии 145 подтвержденных случаев заражения, два человека умерли.