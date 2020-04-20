Происшествия

52 минуты назад

На дорогах Липецка выросло количество транспорта и аварий

5 1162
#авария #ДТП
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На дорогах Липецка выросло количество транспорта и аварий

В сравнении с первыми двумя неделями введённого в Липецке режима самоизоляции сейчас камеры видеонаблюдения АПК «Безопасный город» показывают значительное увеличение на улицах города потока автомобилей. В вечерний час пик затруднено движение по улицам Папина и Космонавтов, а также в районе кольца Трубного завода.

По информации, поступившей в управление по делам ГО и ЧС Липецка, в первой декаде апреля количество ДТП с пострадавшими было минимальным. Однако, в середине месяца ситуация начинает меняться. С 13 по 19 апреля  зафиксировано девять дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими – втрое больше, чем на предыдущей неделе. Десять человек госпитализированы. Количество механических ДТП вышло на уровень обычных рабочих дней (8-12 ежедневно).

После трёхнедельной паузы совершен первый в апреле наезд на идущего по «зебре» пешехода. Произошло это  вечером 15 апреля на улице Космонавтов у рынка 9 микрорайона. Пострадавший молодой человек с множественными травмами доставлен в больницу.

В управлении ГО и ЧС напоминают липчанам о продолжающем действовать в областном центре режиме всеобщей самоизоляции в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Во избежание несчастных случаев спасатели призывают участников дорожного движения  к неукоснительному соблюдению ПДД и  корректному поведению на магистралях города.
5 1162
#авария #ДТП
2

Комментарии (5)

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1

18 минут назад
я дома сижу
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Серый

28 минут назад
Почему в городе нет ни ментов, не гайцов, поэтому и шарохаются как попало.
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Вопросы

29 минут назад
Для чего попытки в сми пугать статистикой? Если пудель выпустил всех на улицу? Какие коды,зачем? Кто их проверяет? По всей московской до конца сокола с утра в 2 местах стояли всего.
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Ответ

33 минуты назад
Так они же все дома должны быть! Самоизоляция ведь!!!
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Вопросы

35 минут назад
Так кто еще остался на самоизоляции???!!! Что за цирк устроили с выходом? Это что было?
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