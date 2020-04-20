На дорогах Липецка выросло количество транспорта и аварий

В сравнении с первыми двумя неделями введённого в Липецке режима самоизоляции сейчас камеры видеонаблюдения АПК «Безопасный город» показывают значительное увеличение на улицах города потока автомобилей. В вечерний час пик затруднено движение по улицам Папина и Космонавтов, а также в районе кольца Трубного завода.



По информации, поступившей в управление по делам ГО и ЧС Липецка, в первой декаде апреля количество ДТП с пострадавшими было минимальным. Однако, в середине месяца ситуация начинает меняться. С 13 по 19 апреля зафиксировано девять дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими – втрое больше, чем на предыдущей неделе. Десять человек госпитализированы. Количество механических ДТП вышло на уровень обычных рабочих дней (8-12 ежедневно).



После трёхнедельной паузы совершен первый в апреле наезд на идущего по «зебре» пешехода. Произошло это вечером 15 апреля на улице Космонавтов у рынка 9 микрорайона. Пострадавший молодой человек с множественными травмами доставлен в больницу.



В управлении ГО и ЧС напоминают липчанам о продолжающем действовать в областном центре режиме всеобщей самоизоляции в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Во избежание несчастных случаев спасатели призывают участников дорожного движения к неукоснительному соблюдению ПДД и корректному поведению на магистралях города.

