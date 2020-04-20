52 минуты назад
На дорогах Липецка выросло количество транспорта и аварий
В сравнении с первыми двумя неделями введённого в Липецке режима самоизоляции сейчас камеры видеонаблюдения АПК «Безопасный город» показывают значительное увеличение на улицах города потока автомобилей. В вечерний час пик затруднено движение по улицам Папина и Космонавтов, а также в районе кольца Трубного завода.
После трёхнедельной паузы совершен первый в апреле наезд на идущего по «зебре» пешехода. Произошло это вечером 15 апреля на улице Космонавтов у рынка 9 микрорайона. Пострадавший молодой человек с множественными травмами доставлен в больницу.
В управлении ГО и ЧС напоминают липчанам о продолжающем действовать в областном центре режиме всеобщей самоизоляции в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Во избежание несчастных случаев спасатели призывают участников дорожного движения к неукоснительному соблюдению ПДД и корректному поведению на магистралях города.
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