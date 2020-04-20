Происшествия
21 минуту назад
В Липецкой области четвертый день разыскивают 45-летнюю женщину
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Жительница Данкова Ольга Сальникова и раньше уходила из дома.
Как сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт», 16 апреля ушла из дома и не вернулась 45-летняя жительница Данкова Ольга Сальникова. Она была одета в сиреневую куртку с капюшоном, черные ботинки, коричневый берет.
Ее приметы:
Рост: 170 см
Телосложение: полное
Цвет глаз: зелёные
Волосы: светло-русые.
- Поиски женщины продолжаются, - сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области. - Ранее она уже уходила из дома на непродолжительное время, но возвращалась.
Ее приметы:
Рост: 170 см
Телосложение: полное
Цвет глаз: зелёные
Волосы: светло-русые.
- Поиски женщины продолжаются, - сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области. - Ранее она уже уходила из дома на непродолжительное время, но возвращалась.
1 1051
ИК-3