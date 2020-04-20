В Липецкой области четвертый день разыскивают 45-летнюю женщину

Жительница Данкова Ольга Сальникова и раньше уходила из дома.

Как сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт», 16 апреля ушла из дома и не вернулась 45-летняя жительница Данкова Ольга Сальникова. Она была одета в сиреневую куртку с капюшоном, черные ботинки, коричневый берет.



Ее приметы:

Рост: 170 см

Телосложение: полное

Цвет глаз: зелёные

Волосы: светло-русые.



- Поиски женщины продолжаются, - сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области. - Ранее она уже уходила из дома на непродолжительное время, но возвращалась.

