Происшествия

21 минуту назад

В Липецкой области четвертый день разыскивают 45-летнюю женщину

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#без вести пропавшие
В Липецкой области четвертый день разыскивают 45-летнюю женщину

Жительница Данкова Ольга Сальникова и раньше уходила из дома.

Как сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт», 16 апреля ушла из дома и не вернулась 45-летняя жительница Данкова Ольга Сальникова. Она была одета в сиреневую куртку с капюшоном, черные ботинки, коричневый берет.

Ее приметы:
Рост: 170 см
Телосложение: полное
Цвет глаз: зелёные
Волосы: светло-русые.

- Поиски женщины продолжаются, - сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области. - Ранее она уже уходила из дома на непродолжительное время, но возвращалась.
1 1051
#без вести пропавшие

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10 минут назад
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