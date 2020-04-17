Общество

сегодня, 13:09

Более 6 тысяч липчан пошли искать работу в апреле

4 1649
#безработица #пособие #рынок труда
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Более 6 тысяч липчан пошли искать работу в апреле

Сейчас заявления принимают в электронном формате. С начала апреля в службу занятости обратилась почти половина из тех, кто в этом году занялся поиском работы.

6 100 заявлений подано в службу занятости Липецкой области с начала апреля, когда система оказания государственных услуг из-за ограничительных мер по купированию распространения коронавируса начала работать дистанционно. Всего с начала года в службу занятости было подано около 14 000 заявлений, 9 700 человек смогли найти работу.

- Конечно, наибольшее количество обратившихся в Липецке - 2 739 человек. Из Липецкого района обратились 1 248 человек, из Ельца – 484 человека, из Грязинского района – 405 человек. Со всеми обратившимися гражданами ведется работа по содействию им в трудоустройстве, - сообщили в управлении труда и занятости Липецкой области. – Мы отмечаем рост численности граждан, обратившихся в службу занятости в течение апреля. Но это, в первую очередь, обусловлено тем, что стали обращаться те, кто трудился без оформления трудовых отношений, либо длительное время не работал, но с учетом увеличения размеров пособия хотел бы претендовать на его получение. Также есть те, кто потерял работу в связи с ограничительными мерами.

Сейчас на рынке труда в Липецкой области числится 9,7 тысяч вакансий. Спросом на рынке труда области пользуются: специалисты высшего уровня квалификации – 1,8 тыс. чел.,специалисты среднего уровня квалификации – 0,8 тыс. чел.,квалифицированные работники сельского и лесного хозяйства, рыбоводства и рыболовства – 0,4 тыс. чел., квалифицированные рабочие промышленности, строительства, транспорта и рабочие родственных занятий – 1,9 тыс. чел., операторы производственных установок и машин, сборщики и водители – 1,8 тыс. чел. Ознакомиться с вакансиями может не только тот, кто обратился в службу занятости, но и кто самостоятельно занимается поиском работы на «Интерактивном портале службы занятости населения Липецкой области» и портале «Работа в России»

- Наиболее высокооплачиваемыми являются следующие профессии: врачи различных направлений с заработной платой до 80 000 рубшлей, агрономы, водители автомобилей, трактористы-машинисты сельскохозяйственного производства с заработной платой до 60 000 рублей, администраторы, программисты, повара с заработной платой до 50 000 рублей, - уточнили в ведомстве.

Уровень регистрируемой безработицы в Липецкой области составляет 0,4% - это отношение численности безработных, зарегистрированных в органах службы занятости, к численности рабочей силы. В Липецке этот показатель на уровне 0,3%, Ельце – 0,8%, Грязинском районе – 0,2%.

Управление труда и занятости Липецкой области напоминает , что все центры занятости населения приступили к оказанию государственных услуг в электронном виде в дистанционном формате.
Получить государственные услуги можно через личный кабинет информационно-аналитической системы Общероссийская база вакансий “Работа в России”, портал Госуслуг , «Интерактивный портал службы занятости населения Липецкой области».  Инструкция по регистрации на «Интерактивном портале службы занятости Липецкой области» расположена на сайте управления труда и занятости Липецкой области.
4 1649
#безработица #пособие #рынок труда
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Комментарии (4)

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в СССР такого не было

11 минут назад
скоро как в США плакат на горб - '"Ищу работу"
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Гость

15 минут назад
Если к маю этот дурдом не закончится их будет не 6 а 60тыс .Так как раньше работу искали без помощи центров занятости .А в настоящий момент люди не имеют возможности это сделать.
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ОКУ "Центр занятости Липецка"

42 минуты назад
Липчане, напоминаем Вам, что продолжается конкурс на две вакансии в областной администрации (начальник управления ЖКХ, начальник управления тарифов). Заплата по каждой из должностей 190 тыс. рублей в месяц. Ждем ваших резюме после окончания режима самоизоляции
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Дядюшка ПУ

сегодня, 13:47
Скоро вы будете работать за жрат
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