В Липецкой области ветрено и до +13

В ближайшие трое суток на погоду в Липецкой области будут влиять атмосферные фронты циклона, центр которого переместится из Скандинавии в центр Европейской территории России – пройдут дожди и мокрый снег, скорость порывов ветра составит до 21 м/сек. Среднесуточная температура воздуха - 5-7 градусов тепла, что на 1-2 градуса ниже нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 16 апреля в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью местами небольшие дожди и мокрый снег, днем временами также пройдут дожди - от небольших до умеренных. Ветер западный, 8-13 м/сек, днем порывы скоростью 16-21 м/сек. Температура воздуха ночью - от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем будет от 8 до 13 градусов тепла.



В Липецке облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем ожидаются небольшие дожди. Температура ночью составит от 1 градуса мороза до 1 градуса тепла, днем ожидается от 8 до 10 градусов тепла.



День 16 апреля стал самым теплым в Липецке в 2012 году, тогда в городе было +23 градуса. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1929 году – 8 градусов мороза.

