Погода в Липецке

сегодня, 18:28

В Липецкой области ветрено и до +13

386
#ветер
В Липецкой области ветрено и до +13

В ближайшие трое суток на погоду в Липецкой области будут влиять атмосферные фронты циклона, центр которого переместится из Скандинавии в центр Европейской территории России – пройдут дожди и мокрый снег, скорость порывов ветра составит до 21 м/сек. Среднесуточная температура воздуха - 5-7 градусов тепла, что на 1-2 градуса ниже нормы.  

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 16 апреля в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью местами небольшие дожди и мокрый снег, днем временами также пройдут дожди - от небольших до умеренных. Ветер западный, 8-13 м/сек, днем порывы скоростью 16-21 м/сек. Температура воздуха ночью - от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем будет от 8 до 13 градусов тепла. 

В Липецке облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем ожидаются небольшие дожди. Температура ночью составит от 1 градуса мороза до 1 градуса тепла, днем ожидается от 8 до 10 градусов тепла.  

День 16 апреля стал самым теплым в Липецке в 2012 году, тогда в городе было +23 градуса. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1929 году – 8 градусов мороза. 
386
#ветер

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Россияне рассказали о готовности больше работать после конца самоизоляции
#самоизоляция
3
Россияне рассказали о готовности больше работать после конца самоизоляции

40 минут назад

Погода в Липецке
Непогода продолжится и завтра
#снег #ветер
4
Непогода продолжится и завтра

сегодня, 14:54

Погода в Липецке
В Липецкой области похолодает
#похолодание
5
В Липецкой области похолодает

вчера, 19:05

Погода в Липецке
Спасатели разослали экстренное предупреждение о непогоде
#ветер #снег
7
Спасатели разослали экстренное предупреждение о непогоде

вчера, 14:33

Погода в Липецке
Циклон из Скандинавии принесет небольшие дожди
#дожди
6
Циклон из Скандинавии принесет небольшие дожди

13.04.2020 17:32

Погода в Липецке
В Липецкой области сухо и до +17
#погода
13
В Липецкой области сухо и до +17

12.04.2020 17:24

Погода в Липецке