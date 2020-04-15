Семьям индивидуальных предпринимателей выплатят материальную помощь

Семьи получат эквивалент минимальной оплаты труда.

По решению главы администрации Липецкой области выплату из резервного фонда в размере МРОТ получат семьи с детьми, в которой один или оба родителя являются предпринимателями, до ситуации с коронавирусом работали сами на себя, не имели наемных работников и сейчас их деятельность приостановлена.



- Для того, чтобы получить материальную помощь, нужно обратиться в центр соцзащиты или на телефон горячей линии ЕДС 8-800-450-48-48, - сообщили в администрации региона.



