Коронавирус

29 минут назад

Семьям индивидуальных предпринимателей выплатят материальную помощь

4 703
#пособия #самоизоляция
Семьям индивидуальных предпринимателей выплатят материальную помощь

Семьи получат эквивалент минимальной оплаты труда.

По решению главы администрации Липецкой области выплату из резервного фонда в размере МРОТ получат семьи с детьми, в которой один или оба родителя являются предпринимателями, до ситуации с коронавирусом работали сами на себя, не имели наемных работников и сейчас их деятельность приостановлена.

- Для того, чтобы получить материальную помощь, нужно обратиться в центр соцзащиты или на телефон горячей линии ЕДС 8-800-450-48-48, - сообщили в администрации региона.

4 703
#пособия #самоизоляция

Комментарии (4)

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телефон

57 секунд назад
телефон не отвечает
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Астра

5 минут назад
Дозвониться по телефону нереально, на очереди 34 абонента... Вот так и 17 числа будешь ждать, когда нужно на улицу выйти.
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Астра

6 минут назад
Дозвониться по телефону нереально, на очереди 34 абонента... Вот так и 17 числа будешь ждать, когда нужно на улицу выйти.
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Омык

14 минут назад
Ничего не получат,это понты
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