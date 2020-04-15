Коронавирус
29 минут назад
Семьям индивидуальных предпринимателей выплатят материальную помощь
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Семьи получат эквивалент минимальной оплаты труда.
По решению главы администрации Липецкой области выплату из резервного фонда в размере МРОТ получат семьи с детьми, в которой один или оба родителя являются предпринимателями, до ситуации с коронавирусом работали сами на себя, не имели наемных работников и сейчас их деятельность приостановлена.
- Для того, чтобы получить материальную помощь, нужно обратиться в центр соцзащиты или на телефон горячей линии ЕДС 8-800-450-48-48, - сообщили в администрации региона.
- Для того, чтобы получить материальную помощь, нужно обратиться в центр соцзащиты или на телефон горячей линии ЕДС 8-800-450-48-48, - сообщили в администрации региона.
4 703
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