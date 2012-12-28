Липчанка решила заработать на торговле драгметаллами и валютой и отправила мошенникам больше 200 тысяч рублей

За выходные три жителя региона обмануты мошенниками на общую сумму в 426 тысяч рублей. А за неделю у липчан выманили более семи миллионов.

В отдел полиции №8 обратилась обманутая мошенниками 50-летняя липчанка. Женщина нашла в интернете вакансию, прошла опрос и скачала приложение биржи по торговле драгоценными металлами и валютой.«Сначала липчанка вложила 10 тысяч рублей. Увидев доход и сумев вывести 20 долларов, она поверила в то, что схема работает. Тогда она перевела на счет биржи еще 210 тысяч рублей. Но попытавшись вывести прибыль, женщина столкнулась с ошибкой. В техподдержке платформы ей сообщили, что теперь ей необходимо «обновить цифровой путь» — еще раз пополнить счет биржи. Тогда женщина поняла, что стала жертвой обмана», — сообщает УМВД России по Липецкой области.В отдел полиции №4 обратилась 20-летняя липчанка: она перевела мошенникам 150 тысяч рублей под предлогом «пресечения противоправных действий недружественных государств».А 31-летний ельчанин хотел купить автомобильные кресла для «ВАЗа-2107» и перевел продавцу-мошеннику 56 тысяч рублей.Всего за прошедшую неделю в Липецкой области зарегистрировано 23 мошенничества на общую сумму более семи миллионов рублей.