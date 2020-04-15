Происшествия
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Скелетированные останки женщины нашли у водонапорной башни в Задонске
1983
79-летняя жительница Задонска числилась пропавшей без вести с лета прошлого года.
В Задонске у водонапорной башни найдены скелетированные останки женщины.
После процедур по установлению личности стало понятно, что они принадлежат 79-летней жительнице Задонска. 14 июня прошлого года она ушла из дома на улице Максима Горького и перестала давать о себе знать. Женщину объявили в розыск, в ее поисках были задействованы сотрудники правоохранительных органов и волонтеры.
После процедур по установлению личности стало понятно, что они принадлежат 79-летней жительнице Задонска. 14 июня прошлого года она ушла из дома на улице Максима Горького и перестала давать о себе знать. Женщину объявили в розыск, в ее поисках были задействованы сотрудники правоохранительных органов и волонтеры.
1983