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13 минут назад

Коронавирус сместил «Липецкие зори» на конец июня

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#ЕГЭ #"Липецкие зори" #коронавирус
Коронавирус сместил «Липецкие зори» на конец июня

Точной даты проведения праздника выпускников в департаменте образования еще не знают.

В начале марта на своей страничке в Инстаграм начальник департамента образования администрации Липецка Светлана Бедрова сообщила о том, что традиционный праздник выпускников «Липецкие зори» состоится необычайно рано - 19 июня, по причине изменившихся сроков двух обязательных для 11-классников экзаменов по русскому языку и математике. Однако коронавирус и вызванные им последствия в виде дополнительных каникул и болезненного перехода на дистанционное обучение внес новые коррективы в планы мэрии.

- Точной даты проведения праздника выпускников мы еще не знаем. Но уже понятно, что коронавирус сместит «Липецкие зори» на конец июня, - сообщила GOROD48 Светлана Бедрова.

Смещение выпускного бала к июлю вызвано, в свою очередь, смещением на более позднее время сроков проведения ЕГЭ для выпускников. Так, экзамен по русскому языку пройдет 11 июня, а по математике - 15 июня. Соответственно, к 15 июня следует прибавить две недели, которые требуются для проверки работ выпускников.

Остальные ЕГЭ за планированы на 18 июня (история, физика), на 22 июня (обществознание, химия), на 25 июня (биология, иностранные языки), на 26 и 29 июня (иностранные языки, раздел «говорение»). Резервными днями проведения ЕГЭ названы 1 июля (русский язык), 2 июля (биология, иностранные языки), 3 июля (география, литература, информатика и ИКТ, иностранные языки (раздел «говорение»), 6 июля (математика), 7 июля (история, физика), 8 июля (обществознание, химия). 10 и 11 июля станут резервными для проведения аттестации по всем учебным предметам.

Традиционно «Липецкие зори» проводились 25 июня.
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#ЕГЭ #"Липецкие зори" #коронавирус

Комментарии (1)

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однако

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