Общество

45 минут назад

Праздник выпускников «Липецкие зори» пройдет на неделю раньше

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#"Липецкие зори" #выпускной #
Праздник выпускников «Липецкие зори» пройдет на неделю раньше

Определены даты «последних звонков» и выпускного бала

Как сообщила на своей страничке в Инстаграм начальник департамента образования Липецка Светлана Бедрова, в этом году для девятиклассников «последний звонок» прозвенит 21 мая. Для одиннадцатиклассников - на следующий день, 22 мая.

Уже известна дата и традиционного праздника выпускников «Липецкие зори». Он состоится 19 июня. Почти на неделю раньше обычного.  Традиционно «Липецкие зори» проводились 25 июня.

«Почему так рано? Изменились сроки двух экзаменов: обязательных русского языка и математики. Они пройдут раньше, чем обычно. Так, русский язык одиннадцатиклассники напишут 28 мая, математику- 1 июня. Для получения школьного аттестата достаточно сдать эти два предмета. К 19 июня результаты ЕГЭ будут уже точно известны. Другие секреты проведения «Липецких зорь» мы пока раскрывать не будем», сообщила Светлана Бедрова.



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#"Липецкие зори" #выпускной #

Комментарии (3)

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COVID-19

3 минуты назад
Ну-ну...
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Я

13 минут назад
На неделю раньше целки трещать начнут...
ответить

Главное

30 минут назад
чтобы выборы в Липецкий горсовет были проведены вовремя и без переносов
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