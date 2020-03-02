Праздник выпускников «Липецкие зори» пройдет на неделю раньше

Определены даты «последних звонков» и выпускного бала

Как сообщила на своей страничке в Инстаграм начальник департамента образования Липецка Светлана Бедрова, в этом году для девятиклассников «последний звонок» прозвенит 21 мая. Для одиннадцатиклассников - на следующий день, 22 мая.Уже известна дата и традиционного праздника выпускников «Липецкие зори». Он состоится 19 июня. Почти на неделю раньше обычного. Традиционно «Липецкие зори» проводились 25 июня.«Почему так рано? Изменились сроки двух экзаменов: обязательных русского языка и математики. Они пройдут раньше, чем обычно. Так, русский язык одиннадцатиклассники напишут 28 мая, математику- 1 июня. Для получения школьного аттестата достаточно сдать эти два предмета. К 19 июня результаты ЕГЭ будут уже точно известны. Другие секреты проведения «Липецких зорь» мы пока раскрывать не будем», сообщила Светлана Бедрова.