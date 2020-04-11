В России

09.04.2020 10:32

Рубль укрепляется к доллару и евро

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#обвал рубля #курс валют
Рубль укрепляется к доллару и евро

Впервые за три недели курс доллара США упал до 74 рублей.

Рубль перешел к росту против доллара и евро, следует из данных Московской биржи. Так, курс американской валюты расчетами "завтра" опустился ниже 74 рублей впервые с 17 марта, европейской — упал до 81 рубля, уточняет РИА Новости.

Индексы Мосбиржи и РТС демонстрируют рост на открытии торгов. Так, по данным на 10:01 мск индекс Мосбиржи поднимался на 0,7% и достиг отметки 2688,7 пункта, индекс РТС - на 1,45%, до 1130,76 пункта. По данным на 10:14 мск индексы ускорили рост - индекс Мосбиржи прибавляет 1,04%, до 2698,05 пункта, РТС - 2,04%, до 1137,31 пункта, сообщает ТАСС.

Рубль обвалился к доллару и евро в середине марта вслед за падением мировых цен на нефть после разрыва сделки ОПЕК+. На новостях о провале переговоров ОПЕК+ стоимость нефти обвалилась до минимума с 1991 года. На торгах 9 марта стоимость барреля Brent опускалась на 30 процентов, до 31 доллара. В последующие дни цена отскочила, и по состоянию на 11 марта нефть торговалась на Лондонской бирже ICE на уровне 36-37 долларов за баррель.
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#обвал рубля #курс валют

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