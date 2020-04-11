В России
09.04.2020 10:32
Рубль укрепляется к доллару и евро
Впервые за три недели курс доллара США упал до 74 рублей.
Рубль перешел к росту против доллара и евро, следует из данных Московской биржи. Так, курс американской валюты расчетами "завтра" опустился ниже 74 рублей впервые с 17 марта, европейской — упал до 81 рубля, уточняет РИА Новости.
Индексы Мосбиржи и РТС демонстрируют рост на открытии торгов. Так, по данным на 10:01 мск индекс Мосбиржи поднимался на 0,7% и достиг отметки 2688,7 пункта, индекс РТС - на 1,45%, до 1130,76 пункта. По данным на 10:14 мск индексы ускорили рост - индекс Мосбиржи прибавляет 1,04%, до 2698,05 пункта, РТС - 2,04%, до 1137,31 пункта, сообщает ТАСС.
Рубль обвалился к доллару и евро в середине марта вслед за падением мировых цен на нефть после разрыва сделки ОПЕК+. На новостях о провале переговоров ОПЕК+ стоимость нефти обвалилась до минимума с 1991 года. На торгах 9 марта стоимость барреля Brent опускалась на 30 процентов, до 31 доллара. В последующие дни цена отскочила, и по состоянию на 11 марта нефть торговалась на Лондонской бирже ICE на уровне 36-37 долларов за баррель.
Индексы Мосбиржи и РТС демонстрируют рост на открытии торгов. Так, по данным на 10:01 мск индекс Мосбиржи поднимался на 0,7% и достиг отметки 2688,7 пункта, индекс РТС - на 1,45%, до 1130,76 пункта. По данным на 10:14 мск индексы ускорили рост - индекс Мосбиржи прибавляет 1,04%, до 2698,05 пункта, РТС - 2,04%, до 1137,31 пункта, сообщает ТАСС.
Рубль обвалился к доллару и евро в середине марта вслед за падением мировых цен на нефть после разрыва сделки ОПЕК+. На новостях о провале переговоров ОПЕК+ стоимость нефти обвалилась до минимума с 1991 года. На торгах 9 марта стоимость барреля Brent опускалась на 30 процентов, до 31 доллара. В последующие дни цена отскочила, и по состоянию на 11 марта нефть торговалась на Лондонской бирже ICE на уровне 36-37 долларов за баррель.