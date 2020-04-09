Общество

15 минут назад

На улице Буденного на время ликвидации протечки отключат воду

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#отключения
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На улице Буденного на время ликвидации протечки отключат воду
9 апреля с 09:30 до 16:00 отключат электричество в садоводческих товариществах «Горняк» и «Спутник» - комплекс электроснабжения ЛГЭК проведет аварийные работы на КВЛ-10 кВ.  

С 09:30 до 18:00 отключат холодную воду жителям улицы Кузьминской в поселке Северный Рудник – здесь будут устранять утечку на водоводе в районе автозаправочной станции.  

С 10:00 до 20:00 из-за устранения утечки на водоводе по улице Буденного не будет холодной воды на улицах Буденного, Сенной и Речной.  

Холодную воду подвезут по заявкам жителей.  

С 10:00 до 20:00 без тепла останутся дом № 47 по улице Студеновской и школа № 8 по адресу улица Елецкая, 63. Специалисты комплекса теплоснабжения ЛГЭК будут устранять порыв на теплотрассе по улице Студеновской, 47. 

Все отключения связаны с аварийными работами на сетях, пояснили в ЛГЭК.  
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#отключения
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