Происшествия

23 минуты назад

Росгвардейцы застали автоворов на месте преступления

1 587
#кража
Росгвардейцы застали автоворов на месте преступления

Злоумышленники попытались скрыться на автомобиле.

Наряд группы задержания вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Липецкой во время патрулирования улицы Юношеской, получил  информацию о том, что во дворе жилого дома совершают кражу дисков и шин с автомобиля «Лада Приора».  

- Сотрудники вневедомственной охраны обнаружили злоумышленников. Те попытались скрыться на автомобиле «Киа Рио». Благодаря оперативным действиям сотрудников Росгвардии подозреваемые в краже были задержаны и переданы следственно-оперативной группе территориального отдела полиции, - сообщили в управлении Росгвардии.
1 587
#кража

Комментарии (1)

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Skrip

5 минут назад
И это только начало автоэпидемии.Когда в доме кончаются продукты люди идут размышлять на улицу.Кто на панель,кто на паперть кто на гопстоп.Уже проходили.
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