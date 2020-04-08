Происшествия
23 минуты назад
Росгвардейцы застали автоворов на месте преступления
Злоумышленники попытались скрыться на автомобиле.
Наряд группы задержания вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Липецкой во время патрулирования улицы Юношеской, получил информацию о том, что во дворе жилого дома совершают кражу дисков и шин с автомобиля «Лада Приора».
- Сотрудники вневедомственной охраны обнаружили злоумышленников. Те попытались скрыться на автомобиле «Киа Рио». Благодаря оперативным действиям сотрудников Росгвардии подозреваемые в краже были задержаны и переданы следственно-оперативной группе территориального отдела полиции, - сообщили в управлении Росгвардии.
- Сотрудники вневедомственной охраны обнаружили злоумышленников. Те попытались скрыться на автомобиле «Киа Рио». Благодаря оперативным действиям сотрудников Росгвардии подозреваемые в краже были задержаны и переданы следственно-оперативной группе территориального отдела полиции, - сообщили в управлении Росгвардии.
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