Росгвардейцы застали автоворов на месте преступления

Злоумышленники попытались скрыться на автомобиле.

Наряд группы задержания вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Липецкой во время патрулирования улицы Юношеской, получил информацию о том, что во дворе жилого дома совершают кражу дисков и шин с автомобиля «Лада Приора».



- Сотрудники вневедомственной охраны обнаружили злоумышленников. Те попытались скрыться на автомобиле «Киа Рио». Благодаря оперативным действиям сотрудников Росгвардии подозреваемые в краже были задержаны и переданы следственно-оперативной группе территориального отдела полиции, - сообщили в управлении Росгвардии.

