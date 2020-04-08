В России
сегодня, 12:45
Пик коронавируса в России ждут в апреле
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Он произойдет в течение ближайших двух недель, считает Вероника Скворцова.
Глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова заявила в эфире телеканала "Россия 24", что пик распространения в России наступит через 10-14 дней, после чего эпидемия постепенно пойдет на спад. Такое развитие событий спрогнозировали группы математиков и биологов. Она отметила, что в России ситуация с коронавирусом развивается по одному из благоприятных сценариев. Прирост заразившихся составляет 18–20% в сутки. Скворцова добавила, что Россия опиралась на ошибки других стран, и принятые властями страны меры привели к уходу от экспоненциального роста количества зараженных.
По ее словам, для прохождения пика необходимо увеличение объемов тестирования и диагностики. Глава ФМБА заявила, что спад займет приблизительно столько же времени, что и подъем. На пике заболеваемости страна будет находиться до первой декады-середины июня, уточняет РИА Новости.
После этого (при соблюдении гражданами режима изоляции) эпидемия пойдёт на спад. В ближайшие дни должны быть представлены разработанные в России тесты для оперативного выявления COVID-19 и антител к коронавирусу. Продолжается постепенное возвращение застрявших за рубежом россиян на родину, напоминает RT. По данным Минтранса, такое желание изъявили почти 26 тыс. человек. Росавиация подготовила предварительный график вывозных рейсов для граждан РФ, один борт уже вылетел из Нью-Йорка в Москву.
Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань, пишут «Известия». За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.
По ее словам, для прохождения пика необходимо увеличение объемов тестирования и диагностики. Глава ФМБА заявила, что спад займет приблизительно столько же времени, что и подъем. На пике заболеваемости страна будет находиться до первой декады-середины июня, уточняет РИА Новости.
После этого (при соблюдении гражданами режима изоляции) эпидемия пойдёт на спад. В ближайшие дни должны быть представлены разработанные в России тесты для оперативного выявления COVID-19 и антител к коронавирусу. Продолжается постепенное возвращение застрявших за рубежом россиян на родину, напоминает RT. По данным Минтранса, такое желание изъявили почти 26 тыс. человек. Росавиация подготовила предварительный график вывозных рейсов для граждан РФ, один борт уже вылетел из Нью-Йорка в Москву.
Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань, пишут «Известия». За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.
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