Красный уровень — детей в школу вести не надо
Происшествия
Происшествия
Пропавшую 1 ноября 14-летнюю девочку нашли: сейчас она с матерью в полиции
Происшествия
Происшествия
Хитрый дальнобойщик подделал номер и теперь его штрафы присылают жителю Липецка
Происшествия
Происшествия
Эхо трагедии в Красногорске: липецкие спасатели предостерегают детей и родителей от опасных находок
Происшествия
Происшествия
В Липецке и шести районах области объявлен красный уровень
Происшествия
Происшествия
«Фиат», автобус и «Тесла» столкнулись на площади Победы
Происшествия
Происшествия
Полицейские установили личность буйной ельчанки
Происшествия
Происшествия
На проспекте Победы «Джили Манджеро» побило кусками осыпающегося облицовочного кирпича
Общество
Общество
За ремонт фасада дома на проспекте Победы надо доплатить 107 миллионов рублей
Общество
Общество
Как «Форд» вылетел на клумбу у памятника, записала камера наблюдения
Происшествия
Происшествия
Красный уровень — детей в школу вести не надо
Происшествия
Происшествия
75-летняя пенсионерка подобрала на детской площадке телефон: теперь ее обвиняют в краже
Происшествия
Происшествия
Желтый уровень отменен
Происшествия
Объявлен отбой красного уровня
Происшествия
Происшествия
В Липецке и шести районах области объявлен красный уровень
Происшествия
Происшествия
Еще одна школа Липецка включена в план капремонтов следующего года
Общество
Общество
Житель Задонска перешёл по ссылке в соцсети и не него оформили кредит
Происшествия
Происшествия
При пожаре в пятиэтажке на улице Юношеской пострадала 67-летняя женщина
Происшествия
Происшествия
7-летняя девочка попала под машину во дворе на улице Космонавтов
Происшествия
Происшествия
Снова желтый уровень
Происшествия
Происшествия
859
сегодня, 09:28
6

75-летняя пенсионерка подобрала на детской площадке телефон: теперь ее обвиняют в краже

Найденный телефон женщина отдала дочери.

В отношении 75-летней ельчанки возбуждено уголовное дело о краже телефона.

«В полицию обратился 50-летний мужчина, внук которого потерял на детской площадке свой мобильный телефон. Вернувшись через некоторое время, ребенок не обнаружил гаджет. Как оказалось, телефон подобрала и присвоила 75-летняя пенсионерка: по дороге в магазин она присела на лавочку, чтобы отдохнуть, и заметила лежащий на земле телефон. В дальнейшем ельчанка отдала чужой телефон дочери», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.

Телефон стоимостью в восемь тысяч рублей рублей изъят и будет возвращён мальчику. А вот пенсионерке за кражу (по пункту «в» части второй статьи 158 УК РФ) грозит купный штраф или исправительные работы.
кража
2
5
0
4
1

Комментарии (6)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Гоголь Н.В.
31 минуту назад
Не твое не бери . а то может получиться плохо
Ответить
Лиза
сегодня, 10:04
Зачем брать чужие вещи?
Ответить
Макс
36 минут назад
Вот тоже самое всегда думаю когда читаю такие новости...... Что у людей в голове....
Ответить
Илларион
40 минут назад
Чтобы вернуть хозяину.
Ответить
Бабка Первая
сегодня, 10:00
И правильно, если накажут. 75 лет - это ещё не тот возраст, когда можно дурой притвориться. И дочь её оштрафовать, раз знала о краже.
Ответить
кит
сегодня, 09:57
Закон суров,но это закон . Раньше было проще- что упало ,то пропало !
Ответить
Происшествия
Лишние сим-карты отключат, наследники узнают о долгах — законы, которые вступают в силу в ноябре
Общество
Общество
24 школы Липецкой области подписали соглашения о сотрудничестве с РосУниМедом
Экономика
Экономика
В Липецкой области сократились ремонт машин и производство оптики
Происшествия
Происшествия
За 10 месяцев в Липецкой области выявлено 3800 мошенничеств
Общество
Общество
Передумавшая ремонтировать ограждение моста на Плеханова компания включена в реестр недобросоветсных
Общество
Общество
В Липецкой области готовится повышение транспортного налога и базы патентной системы налогообложения
Общество
Общество
Отремонтировать разбитый тротуар на проспекте Мира в мэрии хотят в следующем году
Общество
Общество
В Липецкой области мальчиков родилось на 254 больше, чем девочек
Происшествия
Происшествия
30 человек травмированы за время сезона электросамокатов
Происшествия
Происшествия
Мать старшеклассницы присвоила собранные с класса на выпускной деньги
