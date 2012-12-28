75-летняя пенсионерка подобрала на детской площадке телефон: теперь ее обвиняют в краже

Найденный телефон женщина отдала дочери.

В отношении 75-летней ельчанки возбуждено уголовное дело о краже телефона.«В полицию обратился 50-летний мужчина, внук которого потерял на детской площадке свой мобильный телефон. Вернувшись через некоторое время, ребенок не обнаружил гаджет. Как оказалось, телефон подобрала и присвоила 75-летняя пенсионерка: по дороге в магазин она присела на лавочку, чтобы отдохнуть, и заметила лежащий на земле телефон. В дальнейшем ельчанка отдала чужой телефон дочери», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.Телефон стоимостью в восемь тысяч рублей рублей изъят и будет возвращён мальчику. А вот пенсионерке за кражу (по пункту «в» части второй статьи 158 УК РФ) грозит купный штраф или исправительные работы.