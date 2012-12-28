$81,28
7-летняя девочка попала под машину во дворе на улице Космонавтов
Желтый уровень отменен
Объявлен отбой красного уровня
Красный уровень — детей в школу вести не надо
В Липецке и шести районах области объявлен красный уровень
Снова желтый уровень
Воздушная опасность миновала
Липецкая вечЁрка: дебош в автобусе, опасный дом и игрок «Металлурга» стал главным тренером «Спартака»
сегодня, 08:38
Желтый уровень отменен
В Липецкой области объявлено об отбое желтого уровня «Воздушная опасность».
воздушная тревога
БПЛА
Комментарии (2)
Написать комментарий
А мобильный интернет
7 минут назад
Снова забыли подключить? Как выключать, так сразу. Может, вообще, тогда мобильным операторам перерасчёт за каждый день делать всем потребителям?
пользователь Мегафон
23 минуты назад
Верните уже интернет тогда!!!
