56 минут назад
Житель Грязей осужден в Татарстане за поджог автомобиля по заказу
Горящую «Шкоду» он снял на фото и видео для заказчика. Суд приговорил грязинца к условному сроку и выплате владельцу машины компенсации.
Ночью 7 июня этого года грязинец спалил в городе Кукмор автомобиль «Шкода»: облил его горючим, поджег, а потом снял горящую машину на фото и видео. Как выяснилось на следствие и в суде, житель Грязей действовал по заказу, и в Кукмор приехал специально для поджога.
Ущерб нанесенный владельцу машины превысил 2,2 миллиона рублей.
«В суде липчанин полностью признал свою вину и раскаялся. Учитывая это, суд назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком на тот же период. Также с него взыскали 500 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда потерпевшему. Для обеспечения выплаты наложен арест на автомобиль «Хонда» осужденного стоимостью 2,9 млн рублей», — сообщает прокуратура Татарстана.
