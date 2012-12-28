Житель Грязей осужден в Татарстане за поджог автомобиля по заказу

Горящую «Шкоду» он снял на фото и видео для заказчика. Суд приговорил грязинца к условному сроку и выплате владельцу машины компенсации.

В вашем браузере отключен JavaScript

В Кукморском районе Республики Татарстан 24-летний житель Грязей осужден за умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога.Ночью 7 июня этого года грязинец спалил в городе Кукмор автомобиль «Шкода»: облил его горючим, поджег, а потом снял горящую машину на фото и видео. Как выяснилось на следствие и в суде, житель Грязей действовал по заказу, и в Кукмор приехал специально для поджога.Ущерб нанесенный владельцу машины превысил 2,2 миллиона рублей.«В суде липчанин полностью признал свою вину и раскаялся. Учитывая это, суд назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком на тот же период. Также с него взыскали 500 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда потерпевшему. Для обеспечения выплаты наложен арест на автомобиль «Хонда» осужденного стоимостью 2,9 млн рублей», — сообщает прокуратура Татарстана.