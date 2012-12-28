Эхо трагедии в Красногорске: липецкие спасатели предостерегают детей и родителей от опасных находок
7-летняя девочка попала под машину во дворе на улице Космонавтов
Ребенок госпитализирован.
В Ельце на улице Октябрьской вчера столкнулись автомобили «Лада Калина» и «Тойота». В аварии пострадала 74-летняя пассажирка «Тойоты». Женщину доставили в больницу.
Вечером в Липецке на улице Меркулова 35-летний водитель «Лады Гранты» совершил наезд на 54-летнего мужчину. Пешехода госпитализировали.
