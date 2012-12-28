Липчанам звонят от имени «РВК» и предлагают оборудование для передачи показаний счетчиков

Энергетики предупреждают: под именем компании наживаются лжекоммунальщики.



Жителям Липецка звонят на городские номера от имени «РВК-Липецк» с предложением установить датчики автоматической передачи показаний счетчиков. При этом горожан просят заранее оплатить покупку, а установить датчики обещают потом.Компания не имеет к этим звонкам никакого отношения, заявили в «РВК-Липецк»:«Сотрудники предприятия никогда не продают оборудование по телефону, не ходят по квартирам с предложением услуг по замене или установке счетчиков воды. Также при подтверждении заявок они не запрашивают коды из SMS».