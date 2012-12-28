Эхо трагедии в Красногорске: липецкие спасатели предостерегают детей и родителей от опасных находок
75-летняя пенсионерка подобрала на детской площадке телефон: теперь ее обвиняют в краже
Липчанам звонят от имени «РВК» и предлагают оборудование для передачи показаний счетчиков
Энергетики предупреждают: под именем компании наживаются лжекоммунальщики.
Компания не имеет к этим звонкам никакого отношения, заявили в «РВК-Липецк»:
«Сотрудники предприятия никогда не продают оборудование по телефону, не ходят по квартирам с предложением услуг по замене или установке счетчиков воды. Также при подтверждении заявок они не запрашивают коды из SMS».
