Красный уровень — детей в школу вести не надо
Происшествия
В Липецке и шести районах области объявлен красный уровень
Происшествия
«Фиат», автобус и «Тесла» столкнулись на площади Победы
Происшествия
Правительство области продает сразу 23 служебные машины
Общество
Как «Форд» вылетел на клумбу у памятника, записала камера наблюдения
Происшествия
7-летняя девочка попала под машину во дворе на улице Космонавтов
Происшествия
На шести улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Липецкая вечЁрка: дебош в автобусе, опасный дом и игрок «Металлурга» стал главным тренером «Спартака»
Общество
Еще одна школа Липецка включена в план капремонтов следующего года
Общество
75-летняя пенсионерка подобрала на детской площадке телефон: теперь ее обвиняют в краже
Происшествия
Цена на бензин продолжает снижаться
Экономика
Набросившаяся на водителя автобуса ельчанка ответит за побои
Происшествия
До конца года энергетики заделают провал на стыке площади Победы с проспектом Победы
Общество
41-летний житель Задонска рисовал на теле бывшей жены своей кровью и назвал полицейского дьяволом
Происшествия
«Казакам России» передали семь комнат в общежитии
Общество
У администрации Липецка пока есть средства на ремонт всего двух дворов в 2026 году
Общество
Порыбачили за 115 тысяч рублей: двоих липчан осудили за ловлю сетями в заказнике
Общество
В ночь на понедельник выпадет мокрый снег
Погода в Липецке
В районе Дикого отключат холодную воду
Общество
В Липецкой области прекратятся дожди
Погода в Липецке
Общество
147
37 минут назад
2

В районе Дикого отключат холодную воду

14 ноября «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на сетях, без холодной воды временно останутся жители района Дикого, части 15-го микрорайона, сообщили в компании. 

С 10:00 и до окончания работ отключат холодную воду в домах №№ 16, 20, 21, 22, 23, 25/1, 25/2, 25/3, 35, 35а, 35б, 36, 37 в 15-м микрорайоне, № 70 по улице Водопьянова, № 55 по улице Неделина, №№ 51а, 52, 52а, 53, 53а, 54, 55, 55а, 55б, 56, 57, 61, 61а, 61б, 63, 65, 78, 80, 83, 85, 90, 92, 92а, 94а по улице Депутатской, №№ 1, 34, 36, 41 по улице Киевской, № 1а в переулке Вишневом, №№ 19, 23, 37 по улице Котовского, № 1 в переулке Кочубея, № 24 по улице Школьной, № 22 по улице Комсомольской. 

Подачу холодной воды в этот период также ограничат жителям частного сектора улиц Верхней, Кирова, Пригородной, 2-й Крымской, 1-й Крымской, Киевской, Комсомольской, Джамбула, Шмидта, Котовского, Школьной, Кооперативной, Чаплыгина, Депутатской, Володарского, Воровского, Чкалова, переулков Кочубея, Верещагина, Даргомыжского, Вишневого, Фруктового.

Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды. 

14 ноября плановые ремонтные работы на своих сетях будут проводить энергетики. 

С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах № 16 по улице Автодорожной, №№ 2, 22, 23, 25/1, 25/2 по улице Алфавитной, №№ 1, 3, 4, 23, 24, 30, 32, 51 по улице Ангарской, №№ 1, 7, 8, 17, 18, 21, 24 в переулке Бытовом, №№ 10, 20, 23а в переулке Ландшафтном, №№ 6, 7, 12, 13, 17, 25, 26 в переулке Малом, №№ 2а, 3, 8а, 13 в переулке Технологическом, №№ 1, 3 по улице Шахматной, в поселке Матырском. 

Комментарии (2)

Сначала новые
Р
5 минут назад
Володин говорит в России самые честные СМИ. Так вот развал жкх это результат работы ер. Теперь посмотрим на честность город 48
Ответить
Гостья1
9 минут назад
Сколько ржави и грязи на трубах....А мы пьем эту жидкость ....вода питьевая...
Ответить
