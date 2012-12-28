В районе Дикого отключат холодную воду

14 ноября «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на сетях, без холодной воды временно останутся жители района Дикого, части 15-го микрорайона, сообщили в компании.

С 10:00 и до окончания работ отключат холодную воду в домах №№ 16, 20, 21, 22, 23, 25/1, 25/2, 25/3, 35, 35а, 35б, 36, 37 в 15-м микрорайоне, № 70 по улице Водопьянова, № 55 по улице Неделина, №№ 51а, 52, 52а, 53, 53а, 54, 55, 55а, 55б, 56, 57, 61, 61а, 61б, 63, 65, 78, 80, 83, 85, 90, 92, 92а, 94а по улице Депутатской, №№ 1, 34, 36, 41 по улице Киевской, № 1а в переулке Вишневом, №№ 19, 23, 37 по улице Котовского, № 1 в переулке Кочубея, № 24 по улице Школьной, № 22 по улице Комсомольской.Подачу холодной воды в этот период также ограничат жителям частного сектора улиц Верхней, Кирова, Пригородной, 2-й Крымской, 1-й Крымской, Киевской, Комсомольской, Джамбула, Шмидта, Котовского, Школьной, Кооперативной, Чаплыгина, Депутатской, Володарского, Воровского, Чкалова, переулков Кочубея, Верещагина, Даргомыжского, Вишневого, Фруктового.Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.14 ноября плановые ремонтные работы на своих сетях будут проводить энергетики.С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах № 16 по улице Автодорожной, №№ 2, 22, 23, 25/1, 25/2 по улице Алфавитной, №№ 1, 3, 4, 23, 24, 30, 32, 51 по улице Ангарской, №№ 1, 7, 8, 17, 18, 21, 24 в переулке Бытовом, №№ 10, 20, 23а в переулке Ландшафтном, №№ 6, 7, 12, 13, 17, 25, 26 в переулке Малом, №№ 2а, 3, 8а, 13 в переулке Технологическом, №№ 1, 3 по улице Шахматной, в поселке Матырском.