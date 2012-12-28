Липецкая вечЁрка: дебош в автобусе, опасный дом и игрок «Металлурга» стал главным тренером «Спартака»
75-летняя пенсионерка подобрала на детской площадке телефон: теперь ее обвиняют в краже
41-летний житель Задонска рисовал на теле бывшей жены своей кровью и назвал полицейского дьяволом
В районе Дикого отключат холодную воду
14 ноября «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на сетях, без холодной воды временно останутся жители района Дикого, части 15-го микрорайона, сообщили в компании.
Подачу холодной воды в этот период также ограничат жителям частного сектора улиц Верхней, Кирова, Пригородной, 2-й Крымской, 1-й Крымской, Киевской, Комсомольской, Джамбула, Шмидта, Котовского, Школьной, Кооперативной, Чаплыгина, Депутатской, Володарского, Воровского, Чкалова, переулков Кочубея, Верещагина, Даргомыжского, Вишневого, Фруктового.
Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
14 ноября плановые ремонтные работы на своих сетях будут проводить энергетики.
С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах № 16 по улице Автодорожной, №№ 2, 22, 23, 25/1, 25/2 по улице Алфавитной, №№ 1, 3, 4, 23, 24, 30, 32, 51 по улице Ангарской, №№ 1, 7, 8, 17, 18, 21, 24 в переулке Бытовом, №№ 10, 20, 23а в переулке Ландшафтном, №№ 6, 7, 12, 13, 17, 25, 26 в переулке Малом, №№ 2а, 3, 8а, 13 в переулке Технологическом, №№ 1, 3 по улице Шахматной, в поселке Матырском.
