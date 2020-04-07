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44 минуты назад
Путин подписал указ о дополнительных выплатах семьям с детьми
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Президент России подписал соответсвующий указ
Президент России Владимир Путин подписал указ о выплате семьям с детьми в апреле, мае и июне по пять тысяч рублей на каждого ребенка. Документ опубликован на сайте Кремля.
Семьи получат выплаты на детей до трех лет. Они могут обратиться за назначением средств до 1 октября 2020 года, передает Лента.ру.
В указе подчеркивается, что эти средства не будут учитывать в доходе семей при расчете других мер социальной поддержки. Путин поручил правительству обеспечить финансирование расходов, связанных с реализацией указа, в том числе расходов на доставку ежемесячных выплат, а также определить порядок проведения этих выплат. Согласно документу, произведет выплаты Пенсионный фонд.
Документ вступил в силу со дня его подписания.
Семьи получат выплаты на детей до трех лет. Они могут обратиться за назначением средств до 1 октября 2020 года, передает Лента.ру.
В указе подчеркивается, что эти средства не будут учитывать в доходе семей при расчете других мер социальной поддержки. Путин поручил правительству обеспечить финансирование расходов, связанных с реализацией указа, в том числе расходов на доставку ежемесячных выплат, а также определить порядок проведения этих выплат. Согласно документу, произведет выплаты Пенсионный фонд.
Документ вступил в силу со дня его подписания.
1 108
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