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40 минут назад

МВД выявило подпольный «Банк России», напечатавший 1 млрд рублей

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МВД выявило подпольный «Банк России», напечатавший 1 млрд рублей

Подпольный "Банк России" находился в Нижнем Новгороде

Сотрудники МВД выявили преступную организацию, изготовившую около 1 млрд фальшивых рублей, пишет «Коммерсантъ».

Подпольный «Банк России» находился в Нижнем Новгороде, откуда качественные подделки рассылали по всей стране с помощью маркетплейса «Гидра» в даркнете.

По данным следствия, в организацию фальшивомонетчиков входили несколько десятков человек, которые не были знакомы друг с другом лично. Для конспирации злоумышленники общались исключительно через периодически блокируемые Роскомнадзором «зеркала» интернет-ресурса Hydra. Как утверждают сотрудники полиции, подельники знали друг друга только по никам в интернете. Распространение подделок также осуществлялось бесконтактным способом с помощью специальных тайников. Выявить преступников удалось через рядовых сотрудников магазина, которые размещали деньги в тайниках.

Установлено, что преступная группа существовала около года и за это время успела провернуть более трех тысяч сделок по сбыту поддельных денег. Всего фальшивомонетчики напечатали и запустили в оборот около одного миллиарда рублей.
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