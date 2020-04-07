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40 минут назад
МВД выявило подпольный «Банк России», напечатавший 1 млрд рублей
Подпольный "Банк России" находился в Нижнем Новгороде
Сотрудники МВД выявили преступную организацию, изготовившую около 1 млрд фальшивых рублей, пишет «Коммерсантъ».
Подпольный «Банк России» находился в Нижнем Новгороде, откуда качественные подделки рассылали по всей стране с помощью маркетплейса «Гидра» в даркнете.
По данным следствия, в организацию фальшивомонетчиков входили несколько десятков человек, которые не были знакомы друг с другом лично. Для конспирации злоумышленники общались исключительно через периодически блокируемые Роскомнадзором «зеркала» интернет-ресурса Hydra. Как утверждают сотрудники полиции, подельники знали друг друга только по никам в интернете. Распространение подделок также осуществлялось бесконтактным способом с помощью специальных тайников. Выявить преступников удалось через рядовых сотрудников магазина, которые размещали деньги в тайниках.
Установлено, что преступная группа существовала около года и за это время успела провернуть более трех тысяч сделок по сбыту поддельных денег. Всего фальшивомонетчики напечатали и запустили в оборот около одного миллиарда рублей.
Подпольный «Банк России» находился в Нижнем Новгороде, откуда качественные подделки рассылали по всей стране с помощью маркетплейса «Гидра» в даркнете.
По данным следствия, в организацию фальшивомонетчиков входили несколько десятков человек, которые не были знакомы друг с другом лично. Для конспирации злоумышленники общались исключительно через периодически блокируемые Роскомнадзором «зеркала» интернет-ресурса Hydra. Как утверждают сотрудники полиции, подельники знали друг друга только по никам в интернете. Распространение подделок также осуществлялось бесконтактным способом с помощью специальных тайников. Выявить преступников удалось через рядовых сотрудников магазина, которые размещали деньги в тайниках.
Установлено, что преступная группа существовала около года и за это время успела провернуть более трех тысяч сделок по сбыту поддельных денег. Всего фальшивомонетчики напечатали и запустили в оборот около одного миллиарда рублей.