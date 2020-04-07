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Участковые уполномоченные переходят на дистанционный прием граждан

14 804
#полиция #коронавирус #самоизоляция
Участковые уполномоченные переходят на дистанционный прием граждан

УМВД России по Липецкой области информирует о приостановлении приема граждан участковыми уполномоченными полиции до особого распоряжения.

- Ограничительная мера связана с предупреждением распространения коронавирусной инфекции в условиях усложняющейся эпидемиологической ситуации, - сообщает областное управление МВД.

Обратится к территориальному участковому уполномоченному полиции можно через его служебный мобильный телефон, номер которого опубликован на  интернет-сайте территориального органа МВД России.
14 804
#полиция #коронавирус #самоизоляция

Комментарии (14)

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343

1 минуту назад
Шит и меч, так разберись , Путин у власти 20 лет , а участкового не знаешь ! ))))
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Гость

7 минут назад
Они и так работают 1 за 3 и 4-х, пусть отдохнут
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Шит и меч

8 минут назад
Живу в Липецке 6 лет, не видел своего участкового ни разу, информации в подъездах не когда не было. Так, что я думаю они давным давно на удаленке )))
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Бредик-смотрящий

13 минут назад
на моем районе они давно на удаленке
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У

25 минут назад
Хрущева спросили можно ли в будущем заказать обед по телефону Да можно и доставят его вам по телевизору
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Житель

36 минут назад
Вон пишут что трибунал не за горами, так что палицаи молодцы, сразу в удаленку
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Злодей

40 минут назад
Только наши палицаи могут прятаться- от бандитов,от граждан,от коронавируса. Да и от своей совести тоже.
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Житель

44 минуты назад
Серый, ржу не могу!!! Добавить нечего.
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Их и так никогда не было видно

46 минут назад
А теперь и подавно, говорят последнего видели в лесополосе посёлка Тракторостроителей ещё в 82-м, но это не точно...
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норм

49 минут назад
На МЖК его не видно.
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