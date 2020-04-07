сегодня, 16:40
Участковые уполномоченные переходят на дистанционный прием граждан
УМВД России по Липецкой области информирует о приостановлении приема граждан участковыми уполномоченными полиции до особого распоряжения.
Обратится к территориальному участковому уполномоченному полиции можно через его служебный мобильный телефон, номер которого опубликован на интернет-сайте территориального органа МВД России.
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Гость
Шит и меч
Бредик-смотрящий
У
Житель
Злодей
Житель
Их и так никогда не было видно
норм