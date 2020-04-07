Общество

55 минут назад

2% липчан рассчитывают на кредитные каникулы, 6% - на банкротство

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#опрос #банкротство #кредитные каникулы
2% липчан рассчитывают на кредитные каникулы, 6% - на банкротство

Эксперты Финансового университета при правительстве России по итогам опроса жителей регионов РФ выяснили, рассчитывают ли россияне на кредитные каникулы или готовы признать себя банкротами.

Сегодня 5% жителей крупных или средних городов готовы сами пройти процедуру упрощенного банкротства, или знают о намерении пройти банкротство среди своих друзей и знакомых. Это в два раза больше, чем год назад, отмечают авторы исследования. Еще 3% россиян готовы сегодня попросить банк о кредитных каникулах, или знают о подобных намерениях среди своих друзей и знакомых. Это в 4 раза больше, чем год назад. В 2020 году число получателей подобной льготы может составить исходя из данных за март до 200 тысяч человек.

Ответы респондентов из Липецка менее оптимистичны, чем данные по России в среднем. Так, о банкротстве задумались уже 6% опрошенных в Липецке. По этому показателю Липецк попал в топ-20 крупных городов России, где жители думают о том, чтобы признать свою финансовую несостоятельность. Вместе с этим только 2% липчан намерены воспользоваться кредитными каникулами. Это самый низкий результат среди столиц регионов Центрального Черноземья.

Города, где был зафиксирован наибольший спрос на процедуру упрощенного банкротства – это Москва, Тольятти, Астрахань, Смоленск и Краснодар. Меньше всего потенциальных банкротов в Симферополе, Севастополе, Махачкале, Якутске и Грозном. Самое большое потенциальных соискателей кредитных каникул исследование зафиксировало в следующих городах: Сочи, Санкт-Петербург, Москва, Ярославль и Краснодар. Меньше всего претендентов на кредитные каникулы в Махачкале, Грозном, Симферополе, Чите и Барнауле.

Напомним, Владимир Путин подписал закон о кредитных каникулах в связи с пандемией коронавируса, но оказалось, что отсрочку по платежам предоставят не всем. Правительство РФ определило максимальный размер кредитов, по которым заёмщики могут обращаться в банки с просьбами о каникулах.
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#опрос #банкротство #кредитные каникулы

Комментарии (3)

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Очередная ложь

31 минуту назад
Сколько респондентов опросили? 100-200? И вывод делается! Как и вся статистика в России! Ложь....
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Перри Мейсон

48 минут назад
При Сталине такого не было)))
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Расчитываю

50 минут назад
На скорую смерть царя!,Иначе этот гад всех в могилу сведёт.
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