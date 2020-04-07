55 минут назад
2% липчан рассчитывают на кредитные каникулы, 6% - на банкротство
Эксперты Финансового университета при правительстве России по итогам опроса жителей регионов РФ выяснили, рассчитывают ли россияне на кредитные каникулы или готовы признать себя банкротами.
Ответы респондентов из Липецка менее оптимистичны, чем данные по России в среднем. Так, о банкротстве задумались уже 6% опрошенных в Липецке. По этому показателю Липецк попал в топ-20 крупных городов России, где жители думают о том, чтобы признать свою финансовую несостоятельность. Вместе с этим только 2% липчан намерены воспользоваться кредитными каникулами. Это самый низкий результат среди столиц регионов Центрального Черноземья.
Города, где был зафиксирован наибольший спрос на процедуру упрощенного банкротства – это Москва, Тольятти, Астрахань, Смоленск и Краснодар. Меньше всего потенциальных банкротов в Симферополе, Севастополе, Махачкале, Якутске и Грозном. Самое большое потенциальных соискателей кредитных каникул исследование зафиксировало в следующих городах: Сочи, Санкт-Петербург, Москва, Ярославль и Краснодар. Меньше всего претендентов на кредитные каникулы в Махачкале, Грозном, Симферополе, Чите и Барнауле.
Напомним, Владимир Путин подписал закон о кредитных каникулах в связи с пандемией коронавируса, но оказалось, что отсрочку по платежам предоставят не всем. Правительство РФ определило максимальный размер кредитов, по которым заёмщики могут обращаться в банки с просьбами о каникулах.
Очередная ложь
Перри Мейсон
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