Беспилотник сбит над Липецкой областью
Происшествия
Езду машины по встречной полосе внутри района изучат полицейские
Культура
На шести улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Олень обнаружен во дворе частного дома в Хлевенском районе
Общество
На Соколе ветром свалило дерево у дома
Происшествия
В Ельце частично прекращена подача воды из-за аварии на водозаборе
Общество
Агрессивный пассажир изуродовал автомобиль таксиста
Происшествия
Нет ничего на свете проще, чем жизнь друг другу усложнять
Неделя 48
В Липецкой области до +13
Погода в Липецке
Нужны витамины? Редис на рынке по 100 рублей за пучок
Общество
Общество
346
сегодня, 10:16
8

Нужны витамины? Редис на рынке по 100 рублей за пучок

Итоги недели: цены.

За неделю существенно подорожала наша корзина бюджетных продуктов — на 72 рубля 46 копеек. Поднялись в цене сливочное и подсолнечное масло, яйца, некоторые овощи.



Набор продуктов среднего ценового сегмента «подрос» не так сильно — на 53 рубля 30 копеек. В этом списке самый подорожавший товар — бананы.



Мы немного расстроились из-за того, что в дискаунтере, где уже давно продавали дешевые мелкие яйца, правда, сразу по 30 штук, больше мелкий опт не предлагают. Яйца теперь покрупнее, по 10 штук и значительно дороже.





Хотя аналитики, напротив, сообщают о  снижении цен на яйца из-за их перепроизводства.

При этом предупреждают о возможном росте цен на подсолнечное масло (что мы уже заметили во время мониторинга цен) Причина — увеличение импорта и пессимистичные прогнозы на урожай текущего года. 

Подскочили цены на сливочное масло из бюджетной корзины, но тут причина не в подорожании продукта, а в том, что в магазинах не было масла от производителей, которые продают товар подешевле. Кстати, по данным Ъ, россияне стали меньше покупать сливочное масло из-за его стоимости. Розничные продажи в январе-июле 2025 года сократились на 14,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Покупателям со скромными доходами приходится постоянно лавировать, чтобы сэкономить. Грязный картофель стоит почти в два раза дешевле, чем мытый — 25 рублей 99 копеек против 49 рублей 99 копеек.



Можно купить сахар подешевле — до пяти пачек он стоит 54 рубля 40 копеек за килограмм, а свыше пяти пачек — на 10 рублей дороже.



На Центральном рынке в большом количестве вдруг появился тепличный редис. Популярностью он обычно пользуется весной, как первый свежий овощ. Сейчас цены на него кусаются. За пучок просят 100 рублей!

— Это же витамины! — рекламирует продавец.

В магазине полкилограмма редиса стоит 99 рублей 99 копеек.



Кстати, в марте привезенный из Краснодара редис стоил по 150 рублей за пучок. Через пару месяцев, когда появился местный, цены на него резко снизились.

В середине осени никак нельзя сказать о дефиците витаминов. На рынке полно фруктов — витрины, можно сказать, ломятся от винограда различных сортов.



И небольшое наблюдение, судя по объявлениям о вакансиях на дверях магазинов, самые ценные рядовые сотрудники — грузчики. Им предлагают зарплату от 51 300 рублей. Заместителю директора готовы платить не сильно больше — 53 200 рублей.

цены
дороже/дешевле
2
0
0
0
0

Сначала новые
Вот они
25 минут назад
-удушливын миазмы капитализма!
Ответить
Покупатели
33 минуты назад
В пятницу купили три десятка яиц на ЦР по 160 руб.
Ответить
Дмитрий
45 минут назад
Заметно подорожали помидоры, молоко беру вкуснотеево цельное было 99 уже 105 и это за 900 грамм. Все дорожает, но а что сделаешь кушать хочется ежд и не по одному разу. Живем 1 раз и хотя бы на еде не экономить бы.
Ответить
Дуся ( не тот ДУСЯ)
сегодня, 10:52
Приятного аппетита. Макарошки ешьте. Можно посолить по вкусу. Если не наедаетесь- пейте больше воды.
Ответить
Николай
сегодня, 10:42
Из письма Минтруда России: для сохранения здоровья мужчин установлены предельно допустимые нормы разового подъема (без перемещения) тяжестей - не более 50 кг. , при чередовании с другой работой мужчины могут поднимать и перемещать тяжести (до 2 раз в час) - до 30 кг., постоянно в течение рабочей смены мужчины могут поднимать и перемещать - до 15 кг.
Ответить
Пессимист
сегодня, 10:35
Враньё! Инфляция всего на 7,6%, именно на столько в 26 году собираются повысить пенсию. Что слышно, есть горящие путёвки на Канары?
Ответить
Надо
39 минут назад
Было работать в свое время, а не в сенцовском киоске барыжить. Тогда бы и на Канары хватило
Ответить
Буба
сегодня, 10:53
Скинемся всем городом на самолёт- и махнем...
Ответить
