сегодня, 10:16
Нужны витамины? Редис на рынке по 100 рублей за пучок
Итоги недели: цены.
Набор продуктов среднего ценового сегмента «подрос» не так сильно — на 53 рубля 30 копеек. В этом списке самый подорожавший товар — бананы.
Мы немного расстроились из-за того, что в дискаунтере, где уже давно продавали дешевые мелкие яйца, правда, сразу по 30 штук, больше мелкий опт не предлагают. Яйца теперь покрупнее, по 10 штук и значительно дороже.
Хотя аналитики, напротив, сообщают о снижении цен на яйца из-за их перепроизводства.
При этом предупреждают о возможном росте цен на подсолнечное масло (что мы уже заметили во время мониторинга цен) Причина — увеличение импорта и пессимистичные прогнозы на урожай текущего года.
Подскочили цены на сливочное масло из бюджетной корзины, но тут причина не в подорожании продукта, а в том, что в магазинах не было масла от производителей, которые продают товар подешевле. Кстати, по данным Ъ, россияне стали меньше покупать сливочное масло из-за его стоимости. Розничные продажи в январе-июле 2025 года сократились на 14,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Покупателям со скромными доходами приходится постоянно лавировать, чтобы сэкономить. Грязный картофель стоит почти в два раза дешевле, чем мытый — 25 рублей 99 копеек против 49 рублей 99 копеек.
Можно купить сахар подешевле — до пяти пачек он стоит 54 рубля 40 копеек за килограмм, а свыше пяти пачек — на 10 рублей дороже.
На Центральном рынке в большом количестве вдруг появился тепличный редис. Популярностью он обычно пользуется весной, как первый свежий овощ. Сейчас цены на него кусаются. За пучок просят 100 рублей!
— Это же витамины! — рекламирует продавец.
В магазине полкилограмма редиса стоит 99 рублей 99 копеек.
Кстати, в марте привезенный из Краснодара редис стоил по 150 рублей за пучок. Через пару месяцев, когда появился местный, цены на него резко снизились.
В середине осени никак нельзя сказать о дефиците витаминов. На рынке полно фруктов — витрины, можно сказать, ломятся от винограда различных сортов.
И небольшое наблюдение, судя по объявлениям о вакансиях на дверях магазинов, самые ценные рядовые сотрудники — грузчики. Им предлагают зарплату от 51 300 рублей. Заместителю директора готовы платить не сильно больше — 53 200 рублей.
