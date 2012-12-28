Все новости
Общество
516
сегодня, 20:25

Липецкая вечЁрка: нож в сердце, несчастливая улица Плеханова и загрызенные козы

Сегодня, 24 октября, стало известно о любовной драме, едва не стоившей жизни 41-летнему мужчине, улицу Плеханова так и не открыли, и в селе Круглое бездомные собаки напали на коз.

На прошлой неделе в Грязях разыгралась любовная драма. Женщина увидела сожителя с любовницей и  ударила его ножом. Сразу поняв, что натворила, вместе с соперницей вызвала скорую помощь.

Мужчину, жизнь которого висела на волоске, привезли в Грязинскую районную больницу и тут же положили на операционный стол. Врачи обнаружили, что нож пробил ему легкое и проник в сердце. Операцию хирурги вели на работающем сердце. Сейчас жизнь 41-летнего мужчины вне опасности.

А Грязинский межрайонный следственный отдел СК расследует уголовное дело о покушении на убийство.

И еще одна медицинско-криминальная история. В полицию обратился рассеянный пенсионер, который забыл в холле поликлиники портмоне с документами и телефоном за 40 000 рублей.

Пропаже тут же приделала ноги жительница Чаплыгинского района. Перед тем, как ее нашли полицейские, она успела подарить телефон дочери, но не учла, что  в поликлинике ее сняла камера наблюдения.


Теперь возбуждено уголовное дело по статье «Кража», а подозреваемой грозит до пяти лет лишения свободы.

«Приезжают в Липецк и ворочают в темную голову. Возраст глупости не помеха», — написала Нонка.

«Когда уже люди начнут думать? Нельзя брать чужое. Телефоны, карты и т. д. вас всё равно найдут по камерам. Придумывают себе статью на ровном месте», — добавил 1.

Улица Плеханова, которую обещали открыть еще в начале недели, до сих пор закрыта. Напомним, дорогу, для замены теплосети, перекрыл подрядчик компании «РИР-Энерго». Трубы подрядчик заменил, траншею засыпали и уже собирался класть асфальт, но вдруг рванула другая труба — с холодной водой. (В «РВК» грешат на смежников — могли и придавить водопровод). Льющаяся вода  спутала карты и рабочим, менявшим опоры светофоров.

Когда вы будете читать вечЁрку, «РВК» уже долен починить аварийный участок. Когда и кто его будет асфальтировать, пока неясно.

С ремонтами в Липецке беда. Не прошло и месяца, как на улице Крайней уложили новый асфальт, а  он уже разрушается! Из стыка вылетает щебень, а у здания Советского районного суда появилась ямка.

Теперь, как пообещали в управлении главного смотрителя, дорожники исправят брак за свой счет.

«Ничего вы не понимаете. этот сорт асфальта называется «месячный», — сострил комменатор.

А подрядчик «РИР-Энерго» при благоустройстве раскопки на площади Победы засыпал клумбы «Зеленхоза» песком и щебнем.

«Так при благоустройстве, после раскопок или ремонта, почти все деятели строительный мусор в газоны и клумбы хоронят. Особенно при ремонтах дорог», — сообщил Задолбали.

Радует, что три парковки, обещанные мэром Липецка Романом Ченцовым жителям «Елецкого», вот-вот будут готовы. Компания «Магистраль» в эти собирается уложить асфальт у домов № 1а и № 5 по Елецкому шоссе и у дома № 1 по улице Артемова. Если площадки под асфальтирование не заставят машинами жители «Елецкого», то «Магистраль» имеет все шансы уложиться к дате исполнения контракта — 31 октября.

«Когда же благоустроют новую остановку, где автобусы начинают свой маршрут у ЛеманаПро? Обещали в сентябре. Проложили узкую дорожку, кругом мусор, люди стоят под дождем. Зато новая остановка, 58 школа, для одинокой тети, которая там стоит каждое утро. Не стыдно? Обещания надо выполнять», — спросила Ната.

Бродячие собаки загрызли трех коз в селе Круглое Лев-Толстовского района. Местные жители уже опасаются и за свои жизни. 

В сельсовете сообщили, что направили заявку в район на отлов собак 21 октября.

«В садоводстве Металлург-4 много бездомных собак. В частности, на второй линии проникают на садовые участки и уничтожают посадки помидоров, огурцов», — пожаловался Мудрый.

Собачья тема по-прежнему актуальна и в Липецке. На днях стая чуть не перекрыла движение на площади Победы.


В мэрии сообщили, что с начала года отловлены 1024 собаки.

«У нас скоро бездомные собаки будут главными действующими лицами в городе», — предположил 12345.

Природа не порадует липчан в выходные. По прогнозам синоптиков, завтра ожидаются дожди, а   температура воздуха составит от +10 до +12 градусов. При этом в Липецке три дома до сих пор остаются без тепла!

И обратите внимание, мошенники вновь начали предлагать ключи от закрытых контейнерных площадок. Таким образом они выманивают коды аккаунтов «Госуслуг».

«Региональный оператор не планирует строительство закрытых мест накопления отходов. Сотрудники не связываются с жителями и не запрашивают коды из смс-сообщений», — рассказали в «ЭкоПроме».

Фото: Telegram-канал Анны Марковой
вечЁрка
покушение на убийство
отключения
бездомные животные
0
0
0
0
0

Рекомендуем
Общество
Зажигалки по паспорту, охлажденные кредиты — законы, которые вступают в силу в сентябре
Здоровье
Заболеваемость ОРВИ за неделю выросла на 32%
Общество
Две центральные улицы Липецка перекрываются на время реконструкции теплосетей
Общество
Пребывание в лесах области ограничено до 30 сентября
Общество
Трамвай вновь связал правый и левый берега в Липецке
Здоровье
С отравлением грибами в больнице остаётся одна пациентка
Общество
При хорошей погоде «Петропарк» примет первых посетителей уже этой осенью
Экономика
Цены на бензин продолжают расти в Липецкой области
Экономика
Вложения липчан в страхование выросли на 38%
Экономика
Расходы липчан на платные услуги выросли на 1,5%
