Липецкая вечЁрка: нож в сердце, несчастливая улица Плеханова и загрызенные козы

Сегодня, 24 октября, стало известно о любовной драме, едва не стоившей жизни 41-летнему мужчине, улицу Плеханова так и не открыли, и в селе Круглое бездомные собаки напали на коз.