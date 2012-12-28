Управляющему филиалом «РИР Энерго» грозит административка за отсутствие отопления в 17 домах Липецка
Общество
516
сегодня, 20:25
Липецкая вечЁрка: нож в сердце, несчастливая улица Плеханова и загрызенные козы
Сегодня, 24 октября, стало известно о любовной драме, едва не стоившей жизни 41-летнему мужчине, улицу Плеханова так и не открыли, и в селе Круглое бездомные собаки напали на коз.
Мужчину, жизнь которого висела на волоске, привезли в Грязинскую районную больницу и тут же положили на операционный стол. Врачи обнаружили, что нож пробил ему легкое и проник в сердце. Операцию хирурги вели на работающем сердце. Сейчас жизнь 41-летнего мужчины вне опасности.
А Грязинский межрайонный следственный отдел СК расследует уголовное дело о покушении на убийство.
И еще одна медицинско-криминальная история. В полицию обратился рассеянный пенсионер, который забыл в холле поликлиники портмоне с документами и телефоном за 40 000 рублей.
Пропаже тут же приделала ноги жительница Чаплыгинского района. Перед тем, как ее нашли полицейские, она успела подарить телефон дочери, но не учла, что в поликлинике ее сняла камера наблюдения.
Теперь возбуждено уголовное дело по статье «Кража», а подозреваемой грозит до пяти лет лишения свободы.
«Приезжают в Липецк и ворочают в темную голову. Возраст глупости не помеха», — написала Нонка.
«Когда уже люди начнут думать? Нельзя брать чужое. Телефоны, карты и т. д. вас всё равно найдут по камерам. Придумывают себе статью на ровном месте», — добавил 1.
Улица Плеханова, которую обещали открыть еще в начале недели, до сих пор закрыта. Напомним, дорогу, для замены теплосети, перекрыл подрядчик компании «РИР-Энерго». Трубы подрядчик заменил, траншею засыпали и уже собирался класть асфальт, но вдруг рванула другая труба — с холодной водой. (В «РВК» грешат на смежников — могли и придавить водопровод). Льющаяся вода спутала карты и рабочим, менявшим опоры светофоров.
Когда вы будете читать вечЁрку, «РВК» уже долен починить аварийный участок. Когда и кто его будет асфальтировать, пока неясно.
С ремонтами в Липецке беда. Не прошло и месяца, как на улице Крайней уложили новый асфальт, а он уже разрушается! Из стыка вылетает щебень, а у здания Советского районного суда появилась ямка.
Теперь, как пообещали в управлении главного смотрителя, дорожники исправят брак за свой счет.
«Ничего вы не понимаете. этот сорт асфальта называется «месячный», — сострил комменатор.
А подрядчик «РИР-Энерго» при благоустройстве раскопки на площади Победы засыпал клумбы «Зеленхоза» песком и щебнем.
«Так при благоустройстве, после раскопок или ремонта, почти все деятели строительный мусор в газоны и клумбы хоронят. Особенно при ремонтах дорог», — сообщил Задолбали.
Радует, что три парковки, обещанные мэром Липецка Романом Ченцовым жителям «Елецкого», вот-вот будут готовы. Компания «Магистраль» в эти собирается уложить асфальт у домов № 1а и № 5 по Елецкому шоссе и у дома № 1 по улице Артемова. Если площадки под асфальтирование не заставят машинами жители «Елецкого», то «Магистраль» имеет все шансы уложиться к дате исполнения контракта — 31 октября.
«Когда же благоустроют новую остановку, где автобусы начинают свой маршрут у ЛеманаПро? Обещали в сентябре. Проложили узкую дорожку, кругом мусор, люди стоят под дождем. Зато новая остановка, 58 школа, для одинокой тети, которая там стоит каждое утро. Не стыдно? Обещания надо выполнять», — спросила Ната.
Бродячие собаки загрызли трех коз в селе Круглое Лев-Толстовского района. Местные жители уже опасаются и за свои жизни.
В сельсовете сообщили, что направили заявку в район на отлов собак 21 октября.
«В садоводстве Металлург-4 много бездомных собак. В частности, на второй линии проникают на садовые участки и уничтожают посадки помидоров, огурцов», — пожаловался Мудрый.
Собачья тема по-прежнему актуальна и в Липецке. На днях стая чуть не перекрыла движение на площади Победы.
В мэрии сообщили, что с начала года отловлены 1024 собаки.
«У нас скоро бездомные собаки будут главными действующими лицами в городе», — предположил 12345.
Природа не порадует липчан в выходные. По прогнозам синоптиков, завтра ожидаются дожди, а температура воздуха составит от +10 до +12 градусов. При этом в Липецке три дома до сих пор остаются без тепла!
И обратите внимание, мошенники вновь начали предлагать ключи от закрытых контейнерных площадок. Таким образом они выманивают коды аккаунтов «Госуслуг».
«Региональный оператор не планирует строительство закрытых мест накопления отходов. Сотрудники не связываются с жителями и не запрашивают коды из смс-сообщений», — рассказали в «ЭкоПроме».
Фото: Telegram-канал Анны Марковой
0
0
0
0
0
Комментарии