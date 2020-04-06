46 минут назад
Кому предоставят кредитные каникулы, а кому – нет
Правительство определило максимальный размер займов, по которым можно попросить отсрочку.
Один из самых распространённых кредитов – потребительский может «уйти на каникулы» только если его сумма для физических лиц (т.е. для простых граждан) не превышает 250 тысяч рублей. Для предпринимателей верхняя планка установлена чуть выше: под отсрочку попадут кредиты до 300 тысяч рублей.
Если вы брали в кредит автомобиль с залогом транспортного средства, то максимальная сумма для предоставления каникул составит 600 тысяч рублей. Самые богатые привилегии предоставлены тем, у кого жилье взято в ипотеку – отсрочку можно просить, если сумма заёма не превышает 1,5 миллиона рублей.
Закон о праве на кредитные каникулы вступил в силу 3 апреля, он касается ссуд, оформленных до этой даты. Каникулы предоставляются, если официальные доходы заемщика за последний месяц снизились более чем на 30% по сравнению со среднемесячным доходом за 2019 год. Отсрочку платежей можно получить максимум на полгода.
Фото finqa.ru
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