Общество

46 минут назад

Кому предоставят кредитные каникулы, а кому – нет

5 2023
#Кредиты #кредитные каникулы
1
Кому предоставят кредитные каникулы, а кому – нет

Правительство определило максимальный размер займов, по которым можно попросить отсрочку.

Президент России Владимир Путин подписал закон о кредитных каникулах в связи с пандемией коронавируса, но оказалось, что отсрочку по платежам предоставят не всем. Правительство РФ определило максимальный размер кредитов, по которым заёмщики могут обращаться в банки с просьбами о каникулах.

Один из самых распространённых кредитов – потребительский может «уйти на каникулы» только если его сумма для физических лиц (т.е. для простых граждан) не превышает 250 тысяч рублей. Для предпринимателей верхняя планка установлена чуть выше: под отсрочку попадут кредиты до 300 тысяч рублей.

Если вы брали в кредит автомобиль с залогом транспортного средства, то максимальная сумма для предоставления каникул составит 600 тысяч рублей. Самые богатые привилегии предоставлены тем, у кого жилье взято в ипотеку – отсрочку можно просить, если сумма заёма не превышает 1,5 миллиона рублей.

Закон о праве на кредитные каникулы вступил в силу 3 апреля, он касается ссуд, оформленных до этой даты. Каникулы предоставляются, если официальные доходы заемщика за последний месяц снизились более чем на 30% по сравнению со среднемесячным доходом за 2019 год. Отсрочку платежей можно получить максимум на полгода.

Фото finqa.ru

5 2023
#Кредиты #кредитные каникулы
1

Комментарии (5)

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Владимир

14 минут назад
Я уже давно не удивляюсь. Задолго до пенсионной реформы.
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Чиполлино

24 минуты назад
Владимир, А Вы удивлены? Я уже давно обнуленному чмырдяй не верю. Одной пенсионной аферы хватило. Ботоксный уродец.
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Математика

37 минут назад
Банкиры себе в карман не насрут. Даже при этих каникулах,% капают,вам их и отдавать.
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Владимир

38 минут назад
В очередной раз Нас развели. Президент наобещал столько помощи, что у многих закружилась головушка. Теперь пришли в норму?
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Что и требовалось доказать '

40 минут назад
тин -пу , дор-пи!.
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