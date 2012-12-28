Езду машины по встречной полосе внутри района изучат полицейские

Если вина водителя будет установлена — его накажут.

В редакцию прислали видео с действиями водителя иномарки, который во время езды по внутриквартальной дороге с разметкой, на улице Московской возле дома №149, выехал на встречную полосу и остановился прямо перед «носом» у едущей машины.«Видео будет изучено. После этого действиям водителя будет дана правовая оценка», — сообщили GOROD48 в УМВД России по Липецкой области.