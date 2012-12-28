В Липецкой области до +13

Небольшие дожди закончатся к утру

В ближайшие двое суток погоду в Липецкой области будет определять циклон с центром над югом Скандинавии. Ожидаются дожди различной интенсивности. 28 октября с выходом южного циклона пройдут интенсивные дожди.Среднесуточные температуры воздуха составят 7-8 градусов тепла, что на 3-4 градусов выше нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 26 октября в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью небольшие, местами умеренные дожди, днем без существенных осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/сек. Температура ночью будет от +3 до +8 градусов, днем – от +8 до +13.В Липецке облачно с прояснениями, ночью умеренные дожди, днем без существенных осадков. Температура ночью будет от +5 до +7 градусов, днем – от +9 до +11 градусов.День 26 октября стал самым теплым в Липецке в 1942 году, тогда в городе было +17. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1920 году – 12 градусов мороза.