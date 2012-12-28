Овердрафт по дебетовой карте – быстрый кредит на случай форс-мажора?

Наушники не дотянули до зарплаты, сломались буквально накануне. И так не хочется брать дешевку, а на хорошие не хватает остатка на карте. Кредитной карты тоже нет. Не у кого перехватить пару тысяч на пару дней. Оформлять кредит ради маленькой суммы глупо.





Что такое овердрафт





С дебетовой карты ее владелец расходует собственные средства, а не заемные от банка. Лимит зависит от остатка на счете. Однако проверенным клиентам (очень часто – зарплатным клиентам) банк может предложить подключить овердрафт. Это банковская услуга, которая позволяет потратить денег больше, чем есть на счете дебетовой карты.





Разница между овердрафтом и кредитом





Овердрафт — это краткосрочный заем. Срок его действия часто не превышает 60 дней (чаще – месяц). Эта услуга предусмотрена преимущественно для дебетовых карт – зарплатных или таких, на которые регулярно поступают платежи. Овердрафт для кредитной карты скорее исключение. Лимит овердрафта зависит от средней суммы, которая поступает ежемесячно на карту – от 50% до 2-3 кратной. Задолженность банк списывает, как только деньги перечисляют на счет, проценты за использование начисляются сразу после использования.





Плюсы овердрафта





Основное преимущество услуги – скорость получения средств. Все условия по овердрафту и его лимит прописываются в договоре только один раз при подключении услуги. Суммой, которой ограничен лимит по овердрафту, можно воспользоваться в любой момент. Проценты начисляются не на всю сумму лимита, а только на истраченную сумму банковского займа. Овердрафт гасится автоматически как только деньги поступают на счет, нет обязательного графика выплат. В критических ситуациях эта услуга становится подстраховкой. Отказаться от опции можно в любой момент.





Минусы овердрафта





Сумма овердрафта меньше обычного кредита, а проценты за использование заемных средств выше – при том нет льготного периода. Проценты могут начать начисляться уже с первого дня использования этого инструмента. Любые поступившие средства в первую очередь будут направлены именно на погашение задолженности по овердрафту, а уже остаток – на дебетовый счет. Долг нельзя погасить частями, только одномоментно целиком. За пользование овердрафтом банк может списать определенную сумму денег, как, например, за обслуживание счета – это указывается в договоре. Стоимость обслуживания могут списать, даже если вы в итоге ни разу не взяли взаймы у банка. Овердрафт влияет на кредитную историю.





Как подключить овердрафт





Для оформления овердрафта нужно обратиться в банк, который является вашим зарплатным или тот, где есть дебетовая карта, на которую приходят регулярные платежи. Обязательные требования для подключения овердрафта – регистрация в регионе обслуживания карты, постоянная работа и хорошая кредитная история. Финансовая организация может запросить подтверждение платежеспособности: справку о доходах, копию трудовой книжки для проверки трудового стажа, СНИЛС и ИНН (в зарплатном проекте часть сведений подтверждает работодатель). Автоматическое подключение овердрафта к зарплатной карте банк обязан прописать в договоре: в таком случае, если вам не нужна эта услуга, придется также посетить финансовое учреждение, чтобы оформить отказ.





Как отключить овердрафт





Если вам не нужна эта услуга, но она подключена к карте, заявку можно подать в отделении банка (подать письменную заявку), через контакт-центр, через интернет-банк и мобильное приложение в разделе управления картой. Услугу можно отключить при отсутствии штрафов и задолженностей.

При подключенном овердрафте можно позволить себе незапланированную покупку до прихода зарплаты. GOROD48 напомнит о плюсах и минусах этой банковской услуги.Овердрафт – в переводе с английского (overdraft) «перерасход», «превышение кредита». По сути это тоже кредит, но с нюансами. Обычно средства предоставляются на относительно короткий срок (до нескольких недель, чаще – в пределах до 60 дней максимум), а после автоматически списываются вместе с процентами при пополнении карты. Главная особенность – такой займ банк дает без дополнительных согласований. В рамках установленного лимита деньги можно «перехватить» автоматически.Овердрафт – это кредитный продукт со своими особенностями. Он удобен на случай непредвиденных трат. Однако возврат такого долга не получится отложить до лучших времен. Подключать овердрафт, или нет, стоит решать, взвесив все «за» и «против».