Олень обнаружен во дворе частного дома в Хлевенском районе

Во дворе частного дома в Хлевенском районе был обнаружен олень. Жители вызвали охотинспекторов.Как сообщили в правительстве Липецкой области, на вызов оперативно прибыли специалисты регионального охотнадзора. По версии инспекторов, у животного может быть хозяин, от которого оно сбежало. Не исключено, что олень преодолел значительное расстояние — возможно, из соседней Воронежской области.Специалисты сопроводили животное в лес. Жителям охотинспекторы напомнили, что содержание диких животных в неволе строго запрещено законодательством.