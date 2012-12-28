Мошенники обманули даже «умудренных опытом»: сын перечислил миллионы, мать одумалась в банке
Общество
53 минуты назад
Олень обнаружен во дворе частного дома в Хлевенском районе
Необычный визит дикого животного к жителям района потребовал вмешательства специалистов. Инспекторы предположили, что у оленя может быть хозяин.
Как сообщили в правительстве Липецкой области, на вызов оперативно прибыли специалисты регионального охотнадзора. По версии инспекторов, у животного может быть хозяин, от которого оно сбежало. Не исключено, что олень преодолел значительное расстояние — возможно, из соседней Воронежской области.
Специалисты сопроводили животное в лес. Жителям охотинспекторы напомнили, что содержание диких животных в неволе строго запрещено законодательством.
