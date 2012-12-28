Агрессивный пассажир изуродовал автомобиль таксиста

Теперь ему придётся оплачивать ремонт и, возможно, отсидеть до 2-х лет.

Водитель такси в Ельце написал заявление в полицию о повреждении его автомобиля.Как сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, 51-летний водитель приехал на заказ, увидел компанию из трёх мужчин и девушки. Один из пассажиров вёл себя агрессивно, в машину так и не сел, но успел поссориться с водителем. В разгар перепалки мужчина начал руками и ногами наносить удары по «ВАЗ-2170». Общая сумма ущерба составила 82 987 рублей.Полицейские установили личность агрессора, им оказался 37-летний житель Ельца. Помимо выплаты ущерба таксисту его ждёт и уголовное дело по части 1 статьи 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества», которая предусматривает до 2-х лет лишения свободы.