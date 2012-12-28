Все новости
Происшествия
646
сегодня, 09:10
5

Агрессивный пассажир изуродовал автомобиль таксиста

Теперь ему придётся оплачивать ремонт и, возможно, отсидеть до 2-х лет.

Водитель такси в Ельце написал заявление в полицию о повреждении его автомобиля.

Как сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, 51-летний водитель приехал на заказ, увидел компанию из трёх мужчин и девушки. Один из пассажиров вёл себя агрессивно, в машину так и не сел, но успел поссориться с водителем. В разгар перепалки мужчина начал руками и ногами наносить удары по «ВАЗ-2170». Общая сумма ущерба составила 82 987 рублей.

Полицейские установили личность агрессора, им оказался 37-летний житель Ельца. Помимо выплаты ущерба таксисту его ждёт и уголовное дело по части 1 статьи 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества», которая предусматривает до 2-х лет лишения свободы.
Комментарии (5)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Гость
34 минуты назад
Грязи это гетто , машины без номеров, бородачи на тонированных приорах, цыгане в Линии лезут к покупателям, гонки на байках возле школы
Ответить
*
36 минут назад
Есть люди которым пить нельзя они дуреют им надо дратся орать и визжать. Как говарится хочешь узнать душу человека напои его водкой и узнаешь.ведь водка зеркало души.и делать выводы о нем.
Ответить
Жесть
сегодня, 09:14
Наверное, больше половины всех криминальных хроник здесь - родом из Ельца или Грязей. Что там творится - то?
Ответить
Деградация
34 минуты назад
Работы нет. Энергию некуда деть. Отсюда-пьянка, выращивания запрещенной зелени, драки. А все потому, что нечем занять человека. Предприятия уничтожены.....
Ответить
Хотели
10 минут назад
Работы нет. Энергию некуда деть. Отсюда-пьянка, выращивания запрещенной зелени, драки. А все потому, что нечем занять человека. Предприятия уничтожены..... Декоммунизацию? Теперь не жалуйтесь
Ответить
