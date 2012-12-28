Беспилотник сбит над Липецкой областью

Рано утром в Липецке звучала сирена: красный уровень вводился на 40 минут.



Один БПЛА самолетного типа уничтожен 26 октября над Липецкой областью, сообщает Минобороны РФ.Красный уровень угрозы действовал в Липецке и Липецком округе почти 40 минут: с 04:00 до 04:34. А с трех ночи и до семи утра на территории всей области действовал желтый уровень.Всего за эту ночью над восемью регионами России и акваториями Азовского и Черного морей сбиты 82 беспилотника, в том числе 31 над соседними с Липецкой Курской, Рязанской и Тульскими областями.