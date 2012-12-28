Спорт
Тренер сравнил липецкую команду с коротким одеялом – стынут либо ноги, либо голова
Липецкий мини-футбол потерпел поражение – на этот раз «политическое».
«Коммунисты», похоже, становятся злыми гениями для липецкой дружины. Сначала они не пустили нашу команду в следующий этап Кубка лиги, одержав в подмосковном Климовске разгромную победу – 6:0 аккурат к 56-му дню рождения главного тренера липчан Темура Алекперова. А теперь немного поиграли в «кошки-мышки», даже позволили гостям выйти вперёд в первом тайме, но всё равно добыли результативную победу.
На паркете УСЦ «Юность» в Подольске Даниил Ильин открыл счёт уже на 2-й минуте, затем москвичи буквально душили своими атаками, по воротам бил даже вратарь Дмитрий Путилов. А на 10-й минуте после удара Дениса Буркова липчан в первый раз спасла штанга.
На 14-й минуте Илья Андреев забил ответный гол, хотя он и не вытекал из логики игры – 1:1. А на 17-й минуте бразильский «легионер» Рафаэль Феликс забил ударом со штрафного – 2:1.
После этого «коммунисты» заиграли с удвоенной яростью и за оставшиеся до конца первого тайма три с небольшим минуты сумели перевернуть ход матча. На 19-й минуте Ильин оформил «дубль» дальним ударом с левой ноги, а за три секунды (!) до перерыва в быстрой атаке отличился Шимбьнья, бразилец, но уже столичный – 3:2.
Второй тайм начался с того, что Рафаэль Феликс сыграл рукой и увидел перед собой желтую карточку, которая стала дня него второй и привела к удалению. Липецк выстоял две минуты в меньшинстве, но, похоже, истратил последние силы.
А на 28-й минуте в ворота липчан ещё и был назначен 6-метровый пенальти, который уверенно реализовал Янар Асадов – 4:2. После этого голы в ворота команды Алекперова начали слетать на любой вкус. Липчане заменили вратаря Александра Бойцова на Леона Геджуа, но у хозяев продолжали проходить дальние удары.
Сергей Крыкун (33-я минута), Бурков (34-я), Артём Ниязов (35) забили по голу, в концовке в ворота Геджуа влетел и восьмой мяч, но он не был засчитан т.к. мгновением раньше прозвучала финальная сирена. У липчан ещё один гол престижа на счету Исмаила Гибадуллина (33-я).
- Три подряд пропущенных гола во втором тайме нас надломили, - признал после матча липецкий игрок Кирилл Докучаев, - До этого ещё держались: и когда пропустили быстрый гол в дебюте, и когда получили «в раздевалку»…
Поражение почему-то настроило Темура Алекберова на философский лад.
-У нас сейчас ситуация крайне сложная: нет никакой стабильности, что в команде в целом, что у игроков. Маленькое одеяло: натягиваешь на голову – стынут ноги, натягиваешь на ноги – стынет голова. На сегодняшний момент счет закономерен. То, что мы показываем – недостаточно, слишком много ошибок, - признал наставник.
По традиции лучшему игроку матча в КПРФ вручают будёновку. На этот раз им стал Денис Бурков
В турнирной таблице КПРФ на первом месте – 17 матчей. 39 очков. Липчане уже который сезон топчутся на одном месте, сейчас идут 10-ми – 15 игр, 16 очков. Отставание от первой «восьмёрки», которая по итогам регулярного чемпионата выйдет в плей-офф, составляет уже 5 очков.
Сегодня в Подольске состоится повторная игра.
