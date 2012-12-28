Тренер сравнил липецкую команду с коротким одеялом – стынут либо ноги, либо голова

Липецкий мини-футбол потерпел поражение – на этот раз «политическое».

-У нас сейчас ситуация крайне сложная: нет никакой стабильности, что в команде в целом, что у игроков. Маленькое одеяло: натягиваешь на голову – стынут ноги, натягиваешь на ноги – стынет голова. На сегодняшний момент счет закономерен. То, что мы показываем – недостаточно, слишком много ошибок, - признал наставник.









По традиции лучшему игроку матча в КПРФ вручают будёновку. На этот раз им стал Денис Бурков