Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Беспилотник сбит над Липецкой областью
Происшествия
Езду машины по встречной полосе внутри района изучат полицейские
Культура
Олень обнаружен во дворе частного дома в Хлевенском районе
Общество
«Помяли Дашкину машину и уезжают!»
Происшествия
Агрессивный пассажир изуродовал автомобиль таксиста
Происшествия
Нет ничего на свете проще, чем жизнь друг другу усложнять
Неделя 48
В Ельце частично прекращена подача воды из-за аварии на водозаборе
Общество
В Липецкой области до +13
Погода в Липецке
Нужны витамины? Редис на рынке по 100 рублей за пучок
Общество
Тренер сравнил липецкую команду с коротким одеялом – стынут либо ноги, либо голова
Спорт
Читать все
Беспилотник сбит над Липецкой областью
Происшествия
Езду машины по встречной полосе внутри района изучат полицейские
Культура
Нужны витамины? Редис на рынке по 100 рублей за пучок
Общество
«Помяли Дашкину машину и уезжают!»
Происшествия
Агрессивный пассажир изуродовал автомобиль таксиста
Происшествия
Олень обнаружен во дворе частного дома в Хлевенском районе
Общество
В Ельце частично прекращена подача воды из-за аварии на водозаборе
Общество
Нет ничего на свете проще, чем жизнь друг другу усложнять
Неделя 48
В Липецкой области до +13
Погода в Липецке
Тренер сравнил липецкую команду с коротким одеялом – стынут либо ноги, либо голова
Спорт
Читать все
Спорт
74
31 минуту назад
1

Тренер сравнил липецкую команду с коротким одеялом – стынут либо ноги, либо голова

Липецкий мини-футбол потерпел поражение – на этот раз «политическое».

Липецкая команда по мини-футболу на выезде потерпела поражение от столичной КПРФ – 3:7.

«Коммунисты», похоже, становятся злыми гениями для липецкой дружины. Сначала они не пустили нашу команду в следующий этап Кубка лиги, одержав в подмосковном Климовске разгромную победу – 6:0 аккурат к 56-му дню рождения главного тренера липчан Темура Алекперова. А теперь немного поиграли в «кошки-мышки», даже позволили гостям выйти вперёд в первом тайме, но всё равно добыли результативную победу.

На паркете УСЦ «Юность» в Подольске Даниил Ильин открыл счёт уже на 2-й минуте, затем москвичи буквально душили своими атаками, по воротам бил даже вратарь Дмитрий Путилов. А на 10-й минуте после удара Дениса Буркова липчан в первый раз спасла штанга.

На 14-й минуте Илья Андреев забил ответный гол, хотя он и не вытекал из логики игры – 1:1. А на 17-й минуте бразильский «легионер» Рафаэль Феликс забил ударом со штрафного – 2:1.

После этого «коммунисты» заиграли с удвоенной яростью и за оставшиеся до конца первого тайма три с небольшим минуты сумели перевернуть ход матча. На 19-й минуте Ильин оформил «дубль» дальним ударом с левой ноги, а за три секунды (!) до перерыва в быстрой атаке отличился Шимбьнья, бразилец, но уже столичный – 3:2.

Второй тайм начался с того, что Рафаэль Феликс сыграл рукой и увидел перед собой желтую карточку, которая стала дня него второй и привела к удалению. Липецк выстоял две минуты в меньшинстве, но, похоже, истратил последние силы.

А на 28-й минуте в ворота липчан ещё и был назначен 6-метровый пенальти, который уверенно реализовал Янар Асадов – 4:2. После этого голы в ворота команды Алекперова начали слетать на любой вкус. Липчане заменили вратаря Александра Бойцова на Леона Геджуа, но у хозяев продолжали проходить дальние удары.

Сергей Крыкун (33-я минута), Бурков (34-я), Артём Ниязов (35) забили по голу, в концовке в ворота Геджуа влетел и восьмой мяч, но он не был засчитан т.к. мгновением раньше прозвучала финальная сирена. У липчан ещё один гол престижа на счету Исмаила Гибадуллина (33-я).

- Три подряд пропущенных гола во втором тайме нас надломили, - признал после матча липецкий игрок Кирилл Докучаев, - До этого ещё держались: и когда пропустили быстрый гол в дебюте, и когда получили «в раздевалку»…

Поражение почему-то настроило Темура Алекберова на философский лад.

-У нас сейчас ситуация крайне сложная: нет никакой стабильности, что в команде в целом, что у игроков. Маленькое одеяло: натягиваешь на голову – стынут ноги, натягиваешь на ноги – стынет голова. На сегодняшний момент счет закономерен. То, что мы показываем – недостаточно, слишком много ошибок, - признал наставник.

DVjfxE5ET5u0cRC1Md2FiqhT_CkRTgz0yPzxzU3GNYTf4M2GsjXh9rN9h-M7sCNgEaIiKQ715RJv0pMM7UK8eovu.jpg

По традиции лучшему игроку матча в КПРФ вручают будёновку. На этот раз им стал Денис Бурков

В турнирной таблице КПРФ на первом месте – 17 матчей. 39 очков. Липчане уже который сезон топчутся на одном месте, сейчас идут 10-ми – 15 игр, 16 очков. Отставание от первой «восьмёрки», которая по итогам регулярного чемпионата выйдет в плей-офф, составляет уже 5 очков.

Сегодня в Подольске состоится повторная игра.
Мини-футбол
0
0
0
0
0

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Липчанин
18 минут назад
Нет в Липецке мини-футбола, и никогда не было
Ответить
Рекомендуем
Общество
Зажигалки по паспорту, охлажденные кредиты — законы, которые вступают в силу в сентябре
Здоровье
Заболеваемость ОРВИ за неделю выросла на 32%
Общество
Две центральные улицы Липецка перекрываются на время реконструкции теплосетей
Общество
Пребывание в лесах области ограничено до 30 сентября
Общество
Трамвай вновь связал правый и левый берега в Липецке
Здоровье
С отравлением грибами в больнице остаётся одна пациентка
Общество
При хорошей погоде «Петропарк» примет первых посетителей уже этой осенью
Экономика
Цены на бензин продолжают расти в Липецкой области
Экономика
Вложения липчан в страхование выросли на 38%
Экономика
Расходы липчан на платные услуги выросли на 1,5%
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить