Дело мошенницы в белом халате передано в суд
Происшествия
Роман Ченцов: «Молодцы! Начали хорошо. Посмотрим, как вы все закончите»
Общество
В Липецкой области станет теплее
Погода в Липецке
На трех улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Ночью в Липецкой области сбит БПЛА
Происшествия
Липецкая вечЁрка: дело Афанасьева, 2 700 000 рублей моральной компенсации и подпольный игровой клуб
Общество
89-летний мужчина выпал с шестого этажа
Происшествия
Пациент забыл в поликлинике портмоне и телефон — у них сразу нашлась новая хозяйка
Происшествия
Новый асфальт на улице Крайней не пролежал и месяца
Общество
Упавшая на скользкой дороге женщина отсудила компенсацию в 200 тысяч рублей
Происшествия
Управляющему филиалом «РИР Энерго» грозит административка за отсутствие отопления в 17 домах Липецка
Общество
А на камнях растут деревья?
Общество
35-летняя гостья украла у уснувшего 56-летнего мужчины телефон и сразу же продала его на рынке
Происшествия
Управляющая компания устранила порыв в подвале дома по улице Пушкина
Общество
На НЛМК наградят около 900 сотрудников в честь годовщины первой плавки
НЛМК Live
«Нормальная ли это методика — лить бетон в воду?»
Общество
Открытие дороги на улице Плеханова затягивается из-за порыва на сетях «РВК»
Общество
Закрытых контейнерных площадок в Липецке нет: ключи от них предлагают мошенники
Происшествия
Три многоэтажки в Липецке остаются без тепла
Общество
Застала любимого с другой и ударила его ножом в сердце
Общество
Общество
424
сегодня, 12:57
13

Капремонт завершен в 80% домов по плану 2025 года

В Липецкой области продолжается реализация программы капитального ремонта по плану 2025 года. В 162 многоквартирных домах работы завершены, еще в 80 ведутся. 

Так, в доме №8 по  улице Липовской в Липецке подрядная организация завершает замену инженерных сетей. Почти за 50 лет эксплуатации коммуникации пятиэтажки износились и стали доставлять неудобства жильцам — постоянные ремонты труб, перебои отоплением, засоры канализации. 

В первую очередь в преддверии холодов подрядчик смонтировал тепловой узел. В доме уже запустили тепло. Также завершены работы по обновлению сетей электроснабжения, крыши, подвальных помещений и фундамента. В данный момент рабочие ведут капитальный ремонт фасада, систем холодного и горячего водоснабжения, водоотведения.

В доме №43 по проспекту 60-летия СССР идет замена лифтового оборудования. Во всех подъездах подрядчик установил новые направляющие, противовесы и кронштейны, смонтировал шинозаземление. Ведутся работы в шахтах и установка дверей на этажах. Впереди — сборка кабины, установка нового двигателя и пусконаладочные работы. 

IMG_4777 копия.jpg

IMG_4768.JPG

Ход работ по капремонту проинспектировал генеральный директор ФКР Липецкой области Сергей Якунин. 

«Наши кураторы и специалисты подрядных организаций находятся в постоянном контакте с жителями домов. Все вопросы, которые возникают в ходе проведения работ, мы стараемся решать в кратчайшие сроки», — подчеркнул Сергей Якунин. 

В домах, где ремонт не начался, срок завершения запланирован в 2026 году либо там будут проходить работы, на которые не влияют погодные условия.

капитальный ремонт
ФКР

Комментарии (13)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Кузьмич
сегодня, 14:48
А ничего, что на улице Неделина, дом 17, капремонт перенесли на 15 лет ???
Ответить
Ксю
сегодня, 14:43
9 микрорайон д.20 капитальный ремонт должен был быть 2024 году, потом не раз переносили, в итоге стоит 2034-2036 г.г. Дом с 1975 г. веден в эксплуатацию. Проблемы: постоянно в вода в подвале, из-за этого и зимой и летом комары,была разрушена отмостка, кое-как добились ее сделали в 2017 г. Про крышу и плиты перекрытия чердачного помещения я промолчу, там совсем беда. Но ремонтируют другие дома почему происходит такое безобразие?
Ответить
Карьерная, 2
сегодня, 14:41
Почему-то такие же проблемы с отоплением, канализацией, и трещинами на стенах, вплоть до плесени в квартирах от пола до потолка и датой постройки в 70-е годы, т.е. дому более 50 лет и О ЧУДО! Перенос капремонта на 37 год! Жители устали бороться с УК Парус, который почти за 7 лет обслуживания косметического ремонта не сделали. Не говоря уже о том, чтобы совместно с управлением капремонта провести экспертизу дома. Скорее всего с постройкой рядом нового ЖК, хотят развалить дом, чтобы построить еще человейники на 25 этажей.
Ответить
житель центра
сегодня, 14:00
Администрация ауууу, вы вообще в курсе какой бардак , с чьего согласия постоянно сдвигают сроки и как УК закрывают свои потребности ??? ремонтируют дом 90х годов тогда как рядом стоит дом 70х утопает в фекалиях , у которого уже 3й раз переносят срок ???!!!
Ответить
житель центра
сегодня, 15:07
ул.Горького д.7 ( год постройки 1972 ) - жители устали жить с затопленным канализацией подвалом , коллекторы все забиты и уже не очищаются от полувекового использования. Очередной раз сдвинут срок теперь на 2037г , тогда как в прошлом году стоял еще 2035!
Ответить
Буквоед
сегодня, 13:37
Считать не умеете?Липовская,8-девятиэтажка!
Ответить
123
сегодня, 13:34
Липовская 8 - это не 5-ти, а 9-ти этажка!
Ответить
Странно
сегодня, 13:13
Оказалось, что если первые дома ремонтировались полностью, с заменой канализации, унитазов, отопления, иногда даже газа, утепления фасада, обшивкой балкона, замены подъездных окон, крыши, то теперь выполняется только часть работ, а дом считается капитально отремонтированным. И всё. Как и с лифтами. Нам установили лифты и покрасили стены. Все! Долг дома по счёту 3 5 млн.
Ответить
Умный
сегодня, 13:38
Унитазы никогда не меняли!Только ДО СЧЕТЧИКОВ!Остальное-твое!Сам и ремонтируй!
Ответить
Ответ
сегодня, 13:47
Унитазы никогда не меняли!Только ДО СЧЕТЧИКОВ!Остальное-твое!Сам и ремонтируй! В первые годы меняли, так как полностью меняли стояки, от выводной трубы с унитаза. Вынуждали снимать даже новые, так как трубы в основном были у людей не гофра, приходилось всё разбивать. Унитазы в коробках стояли в подъездах по месяцу. Есть даже фото у меня.
Ответить
Странно
сегодня, 13:45
Унитазы никогда не меняли!Только ДО СЧЕТЧИКОВ!Остальное-твое!Сам и ремонтируй! Унитазы иеняли на Желябова, 12. Первый дом, попавший под капремонт. Так же меняли полотенцесушители, батареи (по желанию). Я там живу и жил тогда. Ремонт длился около 5 месяцев.
Ответить
Соседка
сегодня, 15:26
Унитазы иеняли на Желябова, 12. Первый дом, попавший под капремонт. Так же меняли полотенцесушители, батареи (по желанию). Я там живу и жил тогда. Ремонт длился около 5 месяцев. Полотенцесушители меняют и сейчас.Про замену унитазов забудь.
Ответить
Странно
47 минут назад
Полотенцесушители меняют и сейчас.Про замену унитазов забудь. Так забыли уже. И много чего забыть придётся.
Ответить
Общество
Здоровье
Общество
Общество
Общество
Здоровье
Общество
Экономика
Экономика
Экономика
