Капремонт завершен в 80% домов по плану 2025 года

В Липецкой области продолжается реализация программы капитального ремонта по плану 2025 года. В 162 многоквартирных домах работы завершены, еще в 80 ведутся.

Так, в доме №8 по улице Липовской в Липецке подрядная организация завершает замену инженерных сетей. Почти за 50 лет эксплуатации коммуникации пятиэтажки износились и стали доставлять неудобства жильцам — постоянные ремонты труб, перебои отоплением, засоры канализации.В первую очередь в преддверии холодов подрядчик смонтировал тепловой узел. В доме уже запустили тепло. Также завершены работы по обновлению сетей электроснабжения, крыши, подвальных помещений и фундамента. В данный момент рабочие ведут капитальный ремонт фасада, систем холодного и горячего водоснабжения, водоотведения.В доме №43 по проспекту 60-летия СССР идет замена лифтового оборудования. Во всех подъездах подрядчик установил новые направляющие, противовесы и кронштейны, смонтировал шинозаземление. Ведутся работы в шахтах и установка дверей на этажах. Впереди — сборка кабины, установка нового двигателя и пусконаладочные работы.Ход работ по капремонту проинспектировал генеральный директор ФКР Липецкой области Сергей Якунин.«Наши кураторы и специалисты подрядных организаций находятся в постоянном контакте с жителями домов. Все вопросы, которые возникают в ходе проведения работ, мы стараемся решать в кратчайшие сроки», — подчеркнул Сергей Якунин.В домах, где ремонт не начался, срок завершения запланирован в 2026 году либо там будут проходить работы, на которые не влияют погодные условия.