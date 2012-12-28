Липецкая вечЁрка: дело Афанасьева, 2 700 000 рублей моральной компенсации и подпольный игровой клуб
Управляющему филиалом «РИР Энерго» грозит административка за отсутствие отопления в 17 домах Липецка
35-летняя гостья украла у уснувшего 56-летнего мужчины телефон и сразу же продала его на рынке
Общество
424
сегодня, 12:57
13
Капремонт завершен в 80% домов по плану 2025 года
В Липецкой области продолжается реализация программы капитального ремонта по плану 2025 года. В 162 многоквартирных домах работы завершены, еще в 80 ведутся.
В первую очередь в преддверии холодов подрядчик смонтировал тепловой узел. В доме уже запустили тепло. Также завершены работы по обновлению сетей электроснабжения, крыши, подвальных помещений и фундамента. В данный момент рабочие ведут капитальный ремонт фасада, систем холодного и горячего водоснабжения, водоотведения.
В доме №43 по проспекту 60-летия СССР идет замена лифтового оборудования. Во всех подъездах подрядчик установил новые направляющие, противовесы и кронштейны, смонтировал шинозаземление. Ведутся работы в шахтах и установка дверей на этажах. Впереди — сборка кабины, установка нового двигателя и пусконаладочные работы.
Ход работ по капремонту проинспектировал генеральный директор ФКР Липецкой области Сергей Якунин.
«Наши кураторы и специалисты подрядных организаций находятся в постоянном контакте с жителями домов. Все вопросы, которые возникают в ходе проведения работ, мы стараемся решать в кратчайшие сроки», — подчеркнул Сергей Якунин.
В домах, где ремонт не начался, срок завершения запланирован в 2026 году либо там будут проходить работы, на которые не влияют погодные условия.
Комментарии (13)