На полутора десятках улиц отключат холодную воду

27 октября «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на сетях – без холодной воды временно останутся жители полутора десятков улиц, сообщили в компании.

С 10:00 и до окончания работ отключат холодную воду в домах № 88 по улице Тельмана, № 1 по улице Малые ключи, № 8 по улице Семашко, также в частном секторе улиц Вавилова, Шевченко, Новокарьерной, Урицкого, Кротевича, Гранитной, 2-й Гранитной, Щорса, Железнодорожной, проезда Шишкина. В Сселках с неудобствами столкнутся жители частного сектора в домах №№ 1-60 по улице Ленина, на улицах Набережной, Пушкина, Лесной.Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.27 октября плановые ремонтные работы на своих сетях будут проводить энергетики.С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах № 22 по улице Винницкой, №№ 23, 23а по улице Задорожной, № 4 по улице Муравьева, №№ 2, 2а, 3, 5, 10 по улице Одоевского, №№ 7а, 11а, 12 по улице Шахтерской, №№ 2, 4 по улице Гришина, №№ 1, 1а по улице Крупской, №№ 2, 13а, 15, 16, 17, 18 по улице М. Расковой, №№ 20, 25 по улице Осипенко, №№ 1, 2, 4 по улице Фестивальной, обесточат улицы Рыбалко, Подсобное Хозяйство, Садовую, Харьковскую, район 10-й Шахты, садоводчества «Восход», «Металлург-2».