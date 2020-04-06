В Липецкой области загорелся локомотив поезда «Кисловодск-Санкт-Петербург»

Подразделения МЧС ликвидировали возгорание.

Сегодня около 18.00 в на железнодорожных путях у села Становое Липецкой области возгорание локомотива пассажирского поезда «Кисловодск-Санкт-Петербург».



- Сообщение о пожаре поступило в центр кризисных ситуаций ГУ МЧС России по Липецкой области в 18.03. К месту пожара были направлены несколько подразделений пожарных. В 18.10 проведена пенная атака, пожар ликвидирован. Площадь возгорания составила 15 кв. метров, - сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.



Двигатель локомотива в результате пожара не пострадал. Не произошло и возгорания в вагонах поезда. Пострадавших нет.



