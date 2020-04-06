Происшествия

сегодня, 18:55

В Липецкой области загорелся локомотив поезда «Кисловодск-Санкт-Петербург»

10 2241
#пожар
1
В Липецкой области загорелся локомотив поезда «Кисловодск-Санкт-Петербург»

Подразделения МЧС ликвидировали возгорание.

Сегодня около 18.00 в на железнодорожных путях у села Становое Липецкой области возгорание локомотива пассажирского поезда «Кисловодск-Санкт-Петербург».

- Сообщение о пожаре поступило в центр кризисных ситуаций ГУ МЧС России по Липецкой области в 18.03. К месту пожара были направлены несколько подразделений пожарных. В 18.10 проведена пенная атака, пожар ликвидирован. Площадь возгорания составила 15 кв. метров, - сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.

Двигатель локомотива в результате пожара не пострадал. Не произошло и возгорания в вагонах поезда. Пострадавших нет.

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#пожар
1

Комментарии (10)

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Глупый

17 минут назад
Партизаны?
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Дэбилы у власти

26 минут назад
С приходом Шрека в нашей области происходят все самые отвратительные события. Видимо Господь наказывает липчан. Но за что? Ведь не мы же назначили это существо на кормление в Липецк. Путин, обрати внимание на воров в руководстве нашего региона!
ответить

Да у Путина !

33 минуты назад
Правильный, все так !.
ответить

Правильный

50 минут назад
Статью походу чукчи писали))) понабрали бездарностей!!!
ответить

Приличный

58 минут назад
коронавирус виноват
ответить

1

сегодня, 19:36
Стабильность
ответить

Ваш

сегодня, 19:32
Этот поезд в огне... Борис Гребенщиков
ответить

Кочегар

сегодня, 19:30
Жив хоть?
ответить

Двигатель в результате пожара не пострадал

сегодня, 19:12
Дрова горели?
ответить

Гори гори ясно !

сегодня, 19:10
Чтобы не погасло !
ответить

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