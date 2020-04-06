57 минут назад
Лор-врачи областной больницы здоровы. Отделение оториноларингологии не закрыто на карантин
В больнице, облздраве и областном управлении Роспотребнадзора назвали разговоры о заболевших коронавирусом врачах сплетнями.
GOROD48 последовательно связался с руководством областной больницы, облздрава и регионального управления Роспотребнадзора, и во всех инстанциях нам сообщили, что лор-отделение ЛОКБ работает в режиме приостановки оказания плановой медицинской помощи населению (с 1 апреля эта дополнительная мера по снижению рисков распространения COVID-19 действует во всем регионе). Возможно, это обстоятельство и породило слухи о заболевших медиках.
Катя
Горожанин
Coronavirus
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