Общество

57 минут назад

Лор-врачи областной больницы здоровы. Отделение оториноларингологии не закрыто на карантин

4 1456
#коронавирус
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Лор-врачи областной больницы здоровы. Отделение оториноларингологии не закрыто на карантин

В больнице, облздраве и областном управлении Роспотребнадзора назвали разговоры о заболевших коронавирусом врачах сплетнями.

По Липецке пошел новый слух о больных COVID-19 медиках. На этот раз следом за персоналом поликлиники УВД и Воловской ЦРБ (эти слухи не подтвердились) коронавирус будто бы обнаружили у врачей отделения оториноларингологии областной клинической больницы.

GOROD48 последовательно связался с руководством областной больницы, облздрава и регионального управления Роспотребнадзора, и во всех инстанциях нам сообщили, что лор-отделение ЛОКБ работает в режиме приостановки оказания плановой медицинской помощи населению (с 1 апреля эта дополнительная мера по снижению рисков распространения COVID-19 действует во всем регионе). Возможно, это обстоятельство и породило слухи о заболевших медиках.
4 1456
#коронавирус
1

Комментарии (4)

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Катя

15 минут назад
Горожанин, нет их сидим на карантине и быстрей с голоду помрем и без работы
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Горожанин

27 минут назад
Где 23 заболевших, о которых говорил назначенный? Из-за которых мы сидим по домам и ходим в намордниках?
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Coronavirus

31 минуту назад
Тогда я иду к вам !.
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НАДО

50 минут назад
Сан.Мечту превратить в центр лечения коранавируса.Мочалина даже во сне мечтает что будет глав ной по коранавирусу.
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