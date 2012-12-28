Статистика: в Липецкой области в марте дешевели яйца и дорожали экскурсионные туры

Индекс потребительских цен в Липецкой области в марте составил 100,11%, а за три месяца с начала 2024 года потребительские цены выросли на 1,71%, сообщает Липецкстат.

Цены на продовольственные товары в марте в целом снизились на 0,15%, хотя по сравнению с декабрем 2023 года они выросли на 1,81%. Так, заметно подешевели яйца – на 5%, цены на плодоовощную продукцию снизились на 3%, на муку – на 2%, на кондитерские изделия, масло и жиры – на 1%. Вместе с тем выросли цены на мясо птицы на 2%, сахар, мясные субпродукты, безалкогольные напитки, мясные полуфабрикаты, мороженое, бескостную говядину, соль, соусы, специи, концентраты, молоко и молочную продукцию – на 1%. Алкогольные напитки подорожали на 0,5%.Непродовольственные товары в марте подорожали на 0,3%, а с начала года – на 1,25%. Повысились цены на товары для животных, часы, предметы садоводства – на 2%, резиновая обувь, моющие и чистящие средства, стеклянная посуда, табачные изделия, металлическая посуда, парфюмерно-косметические товары, бумажно-беловые товары, ковры и ковровые изделия, персональные компьютеры, строительные материалы – на 1%. Одновременно с этим снизились цены на отечественные легковые автомобили на 5%, газовое моторное топливо – на 3%, бельевой трикотаж – на 1%.Цены и тарифы на услуги в марте увеличились на 0,27%, по сравнению с декабрем 2023 года – на 2,27%. Подорожали услуги в сфере зарубежного туризма, стоимость экскурсионных туров по России – на 11%, услуги бань, стоимость пребывания в санатории – на 6%, стоимость автобусной экскурсии, оплата проезда в различных типах вагонов поездов дальнего следования – на 4%, плата за подписку на онлайн-сервисы, за ксерокопирование документа, цена билетов в театры – на 2%, услуги по техническому обслуживанию транспортных средств, по ремонту жилищ, ремонту обуви, услуги физической культуры и спорта, стоимость проезда в междугороднем автобусе – на 1%. Вместе с тем снизилась стоимость поездки на отдых на Черноморское побережье России – на 9%, подешевели услуги страхования – на 6%, стоимость занятий на курсах профессионального обучения – на 3%, плата за пользование потребительским кредитом – на 2%.