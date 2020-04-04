Общество

17 минут назад

Липчане продолжают жаловаться на брошенные авто (ФОТО)

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#Автохлам #брошенные машины #благоустройство
Липчане продолжают жаловаться на брошенные авто (ФОТО)

Новую партию фотографий автомобилей, которые предположительно являются брошенными, прислали читатели GOROD48.

Как утверждает читательница, автомобиль с верхней фотографии стоит возле дома № 6 на улице Петра Смородина уже около пяти лет.

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У машины пробиты колеса, она буквально вросла в землю, лобовое стекло покрыто толстым слоем грязи – видно, что за машиной никто не ухаживает.

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А это фото с улицы Гагарина, 119/1.

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Автомобиль тоже давно немыт, на кузове заметны пятна ржавчины. Жители дома говорят, что уже около 2-х лет не могут найти хозяина.

Брошенными машинами в Липецке занимаются управления округами – если поступает сигнал, что они должны постараться найти владельца авто, если же таковые не обнаруживаются, то машину утилизируют за счёт государства.

Присылать снимки «брошенок» можно и нам на электронную почту ruka48@yandex.ru или на Viber, WhatsApp +7 905 689 98 22.

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#Автохлам #брошенные машины #благоустройство

Комментарии (5)

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Фарик

2 минуты назад
На 11-ом микрорайоне полным-полно таких брошенных машин, приходите и забирайте любую понравившуюся вам!
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Гость

2 минуты назад
Вы лучше напишите почему меры администрация не принимает! Они и будут жаловаться это и ослу должно понятно быть
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Русс

6 минут назад
утилизировать-уже запретное слово?
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Русс

7 минут назад
В каждом брошенном авто может находиться короновирус,срочно * иначе умрём!
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ИК-3

8 минут назад
Есть вариант: туда надо закидывать вирусных и поджигать. И не хлама, и не заразы.
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