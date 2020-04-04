Липчане продолжают жаловаться на брошенные авто (ФОТО)

Новую партию фотографий автомобилей, которые предположительно являются брошенными, прислали читатели GOROD48.

Как утверждает читательница, автомобиль с верхней фотографии стоит возле дома № 6 на улице Петра Смородина уже около пяти лет.





У машины пробиты колеса, она буквально вросла в землю, лобовое стекло покрыто толстым слоем грязи – видно, что за машиной никто не ухаживает.





А это фото с улицы Гагарина, 119/1.





Автомобиль тоже давно немыт, на кузове заметны пятна ржавчины. Жители дома говорят, что уже около 2-х лет не могут найти хозяина.

Брошенными машинами в Липецке занимаются управления округами – если поступает сигнал, что они должны постараться найти владельца авто, если же таковые не обнаруживаются, то машину утилизируют за счёт государства.

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