В Липецке началась обработка мест массового отдыха от клещей

Планировалось, что дезинсекция начнется раньше, но из-за перепадов температур её пришлось перенести.





Сегодня работы велись в лесополосах и на склонах 19 микрорайона, на территориях спортивно-рекреационного комплекса «Каменный лог» и городских пляжей. В ближайшее время начнут обрабатывать парки Липецка, которые сегодня, как известно, закрыты для посетителей в целях борьбы с распространением коронавируса.



Дезинсекция - хорошая мера профилактики, однако специалисты отмечают, что и она не может гарантировать 100% защищённость. С окончанием режима самоизоляции людям, которые планируют отправиться на прогулку в парк, советуют выбирать одежду, максимально закрывающую тело, пользоваться репеллентными (отпугивающими) и акарицидными (убивающими) средствами и периодически осматривать себя. При обнаружении клеща на теле следует обратиться в медицинское учреждение, сообщает администрация Липецка.