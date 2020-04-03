Общество

24 минуты назад

В Липецке началась обработка мест массового отдыха от клещей

6 396
#клещи
В Липецке началась обработка мест массового отдыха от клещей

Планировалось, что дезинсекция начнется раньше, но из-за перепадов температур её пришлось перенести. 

Сегодня работы велись в лесополосах и на склонах 19 микрорайона, на территориях спортивно-рекреационного комплекса «Каменный лог» и городских пляжей. В ближайшее время начнут обрабатывать парки Липецка, которые сегодня, как известно, закрыты для посетителей в целях борьбы с распространением коронавируса.

Дезинсекция - хорошая мера профилактики, однако специалисты отмечают, что и она не может гарантировать 100% защищённость. С окончанием режима самоизоляции людям, которые планируют отправиться на прогулку в парк, советуют выбирать одежду, максимально закрывающую тело, пользоваться репеллентными (отпугивающими) и акарицидными (убивающими) средствами и периодически осматривать себя. При обнаружении клеща на теле следует обратиться в медицинское учреждение, сообщает администрация Липецка.
6 396
#клещи

Комментарии (6)

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Марк

1 минуту назад
Клещей,кстати много и хорошо,что каждый год обрабатывают
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)))

4 минуты назад
???, на это еще денег не напопрошайничали)))
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???

8 минут назад
А может, как в других городах, сначала надо дезинфекцию антисептиком от вируса сделать?
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Каких мест массового отдыха?

10 минут назад
Все по квартирам отдыхают! Собираться больше одного запрещено!
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!

11 минут назад
Что то бросаются из стороны в сторону. Сто лет не травили и тут вдруг...
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Зря,

21 минуту назад
Они все передохли от короны уже
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