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В Липецкой области без изменений: без снега и до -8 днем
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Погода в Липецке
138
54 минуты назад
1

В Липецкой области без изменений: без снега и до -8 днем

В ближайшие двое суток территория Липецкой области будет находиться в зоне повышенного атмосферного давления – осадки маловероятны.

25 февраля регион окажется под воздействием северо-западной периферии циклона из района Черного моря – пройдет небольшой снег.

Среднесуточные температуры воздуха составят 10-12 градусов мороза, что на 5-6 градусов ниже нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 23 февраля в Липецкой области будет переменная облачность, без осадков. Ветер северный, ночью чуть слабее, 5-10 м/сек, днем усилится до 7-12 м/сек. Температура ночью – от -13 до -18 градусов, днем – от -3 до -8 градусов.

В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью будет от -13 до -15 градусов, днем – от -5 до -7 градусов.

День 23 февраля стал самым теплым в Липецке в 2016 году, тогда в городе было +3. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1945 году – 32 градусов мороза.
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Ольга
16 минут назад
Пока только календарь придает оптимизма.
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