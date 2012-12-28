Седина в бороду – немолодой липчанин нашёл мобильник и оформил три кредита на его хозяйку
Седина в бороду – немолодой липчанин нашёл мобильник и оформил три кредита на его хозяйку
Погода в Липецке
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54 минуты назад
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В Липецкой области без изменений: без снега и до -8 днем
В ближайшие двое суток территория Липецкой области будет находиться в зоне повышенного атмосферного давления – осадки маловероятны.
Среднесуточные температуры воздуха составят 10-12 градусов мороза, что на 5-6 градусов ниже нормы.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 23 февраля в Липецкой области будет переменная облачность, без осадков. Ветер северный, ночью чуть слабее, 5-10 м/сек, днем усилится до 7-12 м/сек. Температура ночью – от -13 до -18 градусов, днем – от -3 до -8 градусов.
В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью будет от -13 до -15 градусов, днем – от -5 до -7 градусов.
День 23 февраля стал самым теплым в Липецке в 2016 году, тогда в городе было +3. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1945 году – 32 градусов мороза.
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